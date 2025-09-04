Новини Ігри 04.09.2025 comment views icon

Нова консоль або VR? Valve зареєструвала "інтригуючу" торгову марку Steam Frame

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Нова консоль або VR? Valve зареєструвала "інтригуючу" торгову марку Steam Frame
Valve Steam Deck / Depositphotos

Valve інтригує геймерів своєю новою торговою маркою під назвою Steam Frame. Документи натякають на якесь ігрове обладнання.

Реєстрація пройшла через USPTO, а самі формулювання вказують на кілька можливих напрямків. Всього заяви охоплюють дві категорії, але припущень в мережі більше.

Перша стосується “комп’ютерних ігрових консолей для розважальних ігор; відеоігрових консолей; аксесуарів для відеоігор, а саме контролерів для відеоігор”. Друга описує “комп’ютерне обладнання; мережеве обладнання; комп’ютерну периферію; а також програмне забезпечення для відтворення, обробки та потокової передачі аудіо, відео, даних, тексту та мультимедійного контенту”.

Такі формулювання створили чимало припущень. Дехто припускає, що Steam Frame — це оновлена версія Steam Machines, тільки вже як окрема ігрова консоль. Інші пов’язують його з VR-напрямом Valve і гарнітурою Deckard. Вона, за чутками, має вийти наприкінці 2025 року. Ще один сценарій — це гібридна платформа, що поєднає консоль і VR-функції разом із потоковим передаванням мультимедіа. Користувачі вказували, що цілком можливий випуск міні-ПК на SteamOS (яка встигла перекочувати на інші приставки).

Нова консоль або VR? Valve зареєструвала "інтригуючу" торгову марку Steam Frame
Документ про реєстрацію торгової марки Steam Frame / Valve

Згадували і про Steam Deck. Valve вже підтвердила, що працює над наступником, але випустить його лише тоді, коли зможе забезпечити суттєве зростання продуктивності. Тому, деякі інсайдери не виключають, що Steam Frame може бути пов’язаний і з цією лінійкою. Лише за минулий рік Valve зафіксувала зростання Steam Deck на 64% та найбільший рік розпродажів в історії, тож цей напрямок перспективний.

Наразі заявки перебувають на розгляді, а сама Valve офіційно не коментувала, що саме стоїть за назвою Steam Frame.

Джерело: Tweak Town

