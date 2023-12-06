«Нова пошта» спростувала інформацію про акції та розіграші в обмін на реєстрації

Останнім часом у деяких Telegram- та Vber-каналах, а також у соціальних мережах почали розповсюджуватися різноманітні об’яви про акції та розіграші, які, начебто, проводять відомі компанії. Насправді такі публікації розповсюджують шахраї з метою зібрати інформацію про довірливих людей.

Сьогодні з’явилась інформація про ще один шахрайський святковий розіграш. Цього разу про ялинки нібито від «Нової пошти» та відомого виробника напоїв. Її поширили десятки різних Telegram-каналів, в тому числі «Повітряна тривога», «Ракетна небезпека», «Київ Сьогодні» та багато інших.

Компанія «Нова пошта» заявляє, що вона не має ніякого відношення до цього оголошення. Всі Telegram-пабліки, які поширюють цю інформацію, допомагають шахраям обманювати людей. Наразі більшість Telegram-каналів анонімізовані. Разом з тим вони свідомо використовують згадку про компанію як клікбейт у рекламі, за яку беруть гроші, та цим вводять в оману своїх підписників.

Українцям слід бути уважними, не поширювати неперевірену інформацію та не довіряти їй. Уся інформація про акції «Нової пошти» міститься лише на її офіційних сторінках — сайті, офіційних сторінках у соцмережах. Також в жодному разі не можна відправляти персональні дані у відповідь на анонімні публікації в інтернеті.