Нове геймплейне відео S.T.A.L.K.E.R. 2: перестрілки з бандитами та мутантами

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Розробники зосередили увагу на нічних боях, де гравці протистоять бандитам та іншим загрозам Зони відчуження.

Компанія GSC Game World продемонструвала нове відео «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» під час трансляції Xbox @ Gamescom.

Бойова система гри вимагає від гравців обережності та стратегічного мислення. Навіть зіткнення з трьома бандитами може стати серйозним випробуванням. Гравцям доведеться ховатися, обережно визирати з-за укриттів та вчасно використовувати аптечки.

Окрім людських супротивників, гравці зіткнуться з небезпечними мутантами. Розробники показали особливий вид мутантів, здатних маскуватися та несподівано атакувати, після чого швидко зникати. Такі зустрічі обіцяють бути напруженими та непередбачуваними.

З часом гравці зможуть покращувати своє спорядження, знаходячи кращу зброю та екіпірування. Це допоможе їм ефективніше протистояти загрозам Зони. Розробники наголошують на важливості постійного вдосконалення персонажа для виживання у ворожому середовищі.

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Світ S.T.A.L.K.E.R. 2 вражає своєю деталізацією та масштабами. Розробники зазначають, що навіть вони продовжують відкривати нові локації та елементи під час повторних відвідувань певних місць. Гра пропонує безліч випадкових зустрічей та «маленьких історій», які додають глибини та реалістичності ігровому всесвіту.

Гравці матимуть значну свободу дій у грі. Вони зможуть обирати між милосердним та жорстоким підходом до різних ситуацій. Розробники попереджають, що гра може «покарати» гравців за надмірну жорстокість, що додає моральної складності ігровому процесу.

Нагадаємо, у S.T.A.L.K.E.R. 2 буде два сюжетних доповнення.

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Джерело: Gamingbolt

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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