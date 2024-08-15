Новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 5 хвилин атмосфери постапокаліпсису, геймплей і локації

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Розробники з GSC Game World представили новий трейлер «Світ і локації» для S.T.A.L.K.E.R. 2, який демонструє різноманітні області Чорнобильської зони відчуження.

«Безшовний відкритий світ площею більш ніж 60 км². Він ховає багато загадок, окрас, та наповнений історією. Закинуті будинки, реактори, лабораторії, підземелля та артоб’єкти. Зона є різною і в цьому її шарм. Куди б ти не пішов, всюди відчуватиметься її унікальна атмосфера. Досліджуйте обачливо!», — написали GSC Game World під відео.

Розробники обіцяють дивовижну графіку завдяки використанню Unreal Engine 5. У S.T.A.L.K.E.R. 2 буде 20 регіонів, кожен з яких вирізняється неповторною атмосферою, має своїх мешканців, унікальну архітектуру та особливі випробування для гравців.

Гра матиме вдосконалену систему штучного інтелекту та життєвої симуляції A-life 2.0. Крім того, розробники планують додати підтримку модів і багатокористувацький режим після релізу гри.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 заплановано на 20 листопада 2024 року для PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store) та Xbox Series X/S. Гра також буде доступна в сервісі Game Pass.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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