Більше таємниць Чорнобиля: у S.T.A.L.K.E.R. 2 буде два сюжетних доповнення

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«Секрет» видало Ultimate видання гри.

Компанія GSC Game World провела масштабну презентацію «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля», розкривши нові деталі про майбутню гру. Одразу після заходу розробники відкрили попередні замовлення на Xbox, що дало змогу дізнатися ще більше подробиць.

Ultimate видання гри включатиме Season Pass із двома сюжетними доповненнями. Розробники також згадують «весь майбутній завантажуваний контент», хоча конкретних деталей про нього поки не розкривають.

Ціна Ultimate видання для Xbox Series X|S становить ₴2890. Це видання надасть гравцям доступ до розширеного контенту та майбутніх оновлень.

Реліз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» запланований на 20 листопада. Гра вийде на ПК та Xbox Series X/S, а також одразу буде доступна у сервісі Game Pass.

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Джерело: Nachasi

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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