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Нове онлайн-опитування в «Дії» — що робити із гербом срср на щиті монумента «Батьківщина-мати»

Нове онлайн-опитування в «Дії» — що робити із гербом срср на щиті монумента «Батьківщина-мати»

Мінцифра спільно з Мінкультом запускає в застосунку державних послуг «Дія» нове онлайн-опитування щодо дерадянізації відомого монумента «Батьківщина-мати» в Києві. Зокрема, є питання подальшої долі з герба срср на щиті найвищого монумента в Європі і влада хоче почути думку суспільства для подальшого прийняття рішення.

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Повномасштабне вторгнення рф в Україну, серед інших позитивних зрушень у суспільстві, значно пришвидшило процес позбавлення країни від радянських символів та іншої імперіалістської культури. Наразі по всій території країни повним ходом відбувається лагідна дерусифікація — з перейменуванням російських топонімів та демонтажем радянських пам’яток. І ось зараз черга дійшла до «Батьківщина-мати», яку, як багато хто вважає, теж слід перейменувати (серед нових назв у соцмережах пропонують, наприклад, Щит Європи).

Проголосувати в опитування щодо подальшої долі щита монумента «Батьківщина-мати» можна за кілька — у розділі «Послуги» потрібно перейти до «Опитування» та вибрати 1 із 3 запропонованих варіантів:

  • залишаємо все, як є;
  • знімаємо радянський герб і залишаємо щит чистим — після перемоги оберемо, що там розмістити;
  • заміняємо його на Тризуб — Державний Герб України.

Опитування триватиме 14 днів. Результати стануть відомі 21 липня.

Минулого разу Мінцифра та МВС проводили у «Дія» онлайн-опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення — участь у ньому взяли понад 1,7 млн українців, що стало абсолютним рекордом, а 59% респондентів підтримали ідею.

Онлайн-опитування в «Дія» з’явилися на початку лютого 2022 року. Це новий сервіс для розвитку е-демократії в країні, який з кінця минулого року тестували з обмеженим колом учасників. Опитування серед користувачів «‎Дії» допоможуть владі дізнатися думку людей, а команді — розробляти нові послуги. В перспективі Мінцифра планує реалізувати вибори онлайн. Про систему електронних виборів, яка дозволить голосувати онлайн, Мінцифра невпинно розповідає протягом останніх кількох років — робота у цьому напрямку ведеться щонайменше з 2020 року.


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