Нове ПЗ NVIDIA cuLitho дозволяє у 40 разів прискорити розробку чипів та знизити енергоспоживання цього процесу у 9 разів

Під час конференції GTC 2023 компанія NVIDIA анонсувала нову програмну бібліотеку cuLitho, призначену для прискорення розробки напівпровідників. Фактично вона дозволяє прискорити обчислювальну літографію – метод, який використовується для створення фотошаблонів для виробництва мікросхем.

NVIDIA стверджує, що її новий підхід дозволяє 500 системам DGX H100 з 4000 GPU Hopper виконувати той же обсяг роботи, що і 40 000 серверів на базі CPU, але робити це в 40 разів швидше і споживаючи в 9 разів менше енергії. Зазначається, що час, необхідний для створення фотошаблону методом обчислювальної літографії, скорочується з кількох тижнів до 8 годин.

Лідери в галузі виробництва мікросхем TSMC, ASML та Synopsys вже беруть на озброєння нову технологію. Щобільше, Synopys вже інтегрувала її у свої програмні інструменти розробки. NVIDIA очікує, що згодом новий підхід забезпечить вищу щільність та вихід придатних чипів, а також дозволить реалізувати ефективніші правила проєктування та літографію на основі ШІ.

Відзначається, що бібліотека прискорення розробки чипів cuLitho сумісна не тільки з GPU на базі архітектури Hopper, але й з попередніми архітектурами Ampere та Volta, хоча Hopper забезпечує найвищу продуктивність.

Джерело: tomshardware