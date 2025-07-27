Новини Кіно 27.07.2025 comment views icon

Нові сцени з фільму «Трон: Арес» — на Comic-Con показали видовищні погоні й підтвердили головну сюжетну інтригу

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Вадим Карпусь

Автор новин

Нові сцени з фільму «Трон: Арес» — на Comic-Con показали видовищні погоні й підтвердили головну сюжетну інтригу
Джаред Лето у фільмі «Трон: Арес» / YouTube Disney

На Comic-Con 2025 у Сан-Дієго вперше показали ексклюзивні уривки з науково-фантастичного блокбастера Disney «Трон: Арес». Поки що доведеться ще почекати, поки ці кадри з’являться офіційно, але журналісти GamesRadar+ вже побачили все наживо, й діляться подробицями.

У першому фрагменті головні герої, цифрові бійці Арес (Джаред Лето) й Афіна (Джоді Тернер-Сміт), виходять із віртуального світу у реальний, щоб вистежити персонажку Єву Кім (Грета Лі). Їхнє полювання перетворюється на динамічну погоню автомагістраллю на легендарних світло циклах, здатних залишати смертельні перешкоди. Погоня заходить у паркінг, де Єва збиває Афіну з мотоцикла, захоплює транспорт і втікає просто з-під носа.

У другому фрагменті екшн повертається у цифрову реальність. Афіна запускає дрон за Євою. Причому це не маленький апарат, а велика бойова одиниця (режисер Йоакім Роннінґ підкреслює масштаб). Єва не сама: її прикриває Арес, який раніше мав її знищити, але тепер йде проти власного коду. Він вирішує допомогти їй повернутися додому.

Це підтверджує ключовий сюжетний поворот, на який натякали в маркетинговій кампанії. Цифровий вбивця, якого грає Джаред Лето, неочікувано змінює сторону, бо в ньому прокидається інтерес до людяності.

Поки ми чекаємо на вихід нового відео, пропонуємо переглянути попередні, не менш динамічні, трейлери.

Невідомо, як маркетологи Disney планують впоратися з нещодавніми скандалами, де Джареда Лето звинуватили в сексуальних домаганнях. В українців суперечливе ставлення до Лето було і до того, завдяки його невиправданій любові до росіян в часи війни.

«Трон: Арес» — третя частина культової серії після «Трон» (1982) і «Трон: Спадок» (2010). Старт показів в кінотеатрах Україні відбудеться 9 жовтня, за день до світової прем’єри.

Джерело: gamesradar

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