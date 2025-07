«Ти несправна програма, що хоче жити»: новий трейлер «Трон: Арес» представляє Джареда Лето, як ШІ і суперсолдата

Кадр з фільму «Трон: Арес»

40 років тому Стівен Лісбергер змінив ландшафт кіно, орієнтованого на спецефекти, з виходом фільму «Трон», у 2010-му його успіх під пульсуючі біти Daft Punk повторив Джозеф Косінські, тепер на черзі — Йоахім Роннінг з триквелом «Трон: Арес».

В «Аресі» вперше в історії франшизи ми не вирушаємо у Сітку — Сітка прямує до нас. Надзвичайно складну програму відправляють в реальний світ на небезпечну місію, що знаменує собою першу зустріч людства з істотами зі штучним інтелектом.

Джефф Бріджес повторює роль Кевіна Флінна — інженера-програміста з оригінального фільму, який після зламу мейнфрейма технологічної компанії, в якій колись працював, раптово потрапляє в цифровий світ і стикається з програмами, які він допомагав розробити. Сиквел під назвою «Трон: Спадок», нагадаємо, оповідав вже про сина Флінна, який намагався відшукати свого батька.

Водночас головною зіркою фільму виступає Джаред Лето, який грає суперлиходія і ту саму програму «Арес». Невідомо, як маркетологи Disney планують впоратися з нещодавніми скандалами, де актора звинуватили в сексуальних домаганнях. В українців суперечливе ставлення до Лето було і до того, завдяки його невиправданій любові до росіян в часи війни.

У ролях другого плану в «Трон: Арес» з’являються Еван Пітерс («Люди Ікс», «Дедпул 2»), Ґрета Лі («Людина-павук: Крізь Всесвіт»), Джилліан Андерсон (серіали «Сексуальна освіта», «Цілком таємно»), Джоді Тернер-Сміт, Кемерон Монаган, Сара Дежарден, Хасан Мінхадж та Артуро Кастро. Примітно, що Пітерс грає Джуліана Діллінджера, який має спільне прізвище з лиходієм першого фільму Едом Діллінджером Девіда Ворнера.

Музику до фільму «Трон: Арес» написали Трент Резнор та Аттікус Росс з Nine Inch Nails. Гурт випусив перший сингл із саундтреку «As Alive As You Need Me To Be» разом із трейлером.

«Трон: Арес» дебютує в українських кінотеатрах Україні 9 жовтня, за день до світової прем’єри.

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)