Новий геймплейний трейлер The Lord of the Rings: Gollum демонструє нові локації та знайомих персонажів

Під час проведення заходу Nacon Connect розробники показали новий геймплейний трейлер гри The Lord of the Rings: Gollum. У ньому показані деякі локації, які гравцям належить подолати у пошуках своєї Принади.

Новий трейлер не надто розкриває сюжет, але демонструє більше ігрового світу, ніж було показано раніше. У ньому можна бачити ліси, темні підземелля та похмурі печери, через які має пробратися Голлум. У трейлері також можна бачити деяких знакових персонажів із «Володаря Перснів», включаючи чарівника Гендальфа Сірого.

Дія гри The Lord of the Rings: Gollum відбувається під час подій перших частин «Братства Персня». Гравець керує Голлумом, коли той намагається повернути Єдиний Перстень. Розробники передбачили можливість стати на бік Голлуму чи Смеагола, що вплине на те, як розігруються певні взаємодії у грі.

Гра The Lord of the Rings: Gollum вийде 1 вересня на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і Nintendo Switch.

Джерело: comingsoon