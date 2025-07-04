Британські ВМС збудували «люксову» ігрову кімнату на авіаносці — з десятком Alienware Aurora R15 і відеокартами RTX 4080

Авіаносець HMS Prince of Wales під час операцій у 2024 році і частина ігрової кімнати на кораблі. Фото: ВМС Великобританії, AP і Business Insider

Авіаносець HMS Prince of Wales / «Принц Уельський», який належить Королівському флоту Великої Британії, отримав унікальне оснащення — і це повноцінна ігрова кімната для моряків, побудована в партнерстві з місцевою федерацією кіберспорту.

Ігровий «люкс» оснащений 12 настільними ігровими ПК Alienware Aurora R15 з відеокартами RTX 4080 та процесорами Core i7, світлодіодним освітленням, широкоекранним телевізором та офісними кріслами. Мінуси? Щоб пограти, доведеться вистояти довгу чергу, адже склад екіпажу сягає 1600 осіб.

«На інших кораблях є PlayStation та Xbox, але це перше судно з такою конфігурацією ПК», — розповідає Мартін Міллер в інтерв’ю Business Insider, старшина корабля та віцеголова комітету з кіберспорту Королівського флоту, який керує кімнатою.

Міллер каже, що офіцери та командири бронюють ігровий люкс для своїх команд електронною поштою по три рази тиждень, а моряки бувають там майже щовечора. Утім ігрова бібліотека обмежена під час перебування в морі — інтернет там дозволяє відправляти лише прості текстові повідомлення, тож екіпаж в цей час обходиться локальними багатокористувацькими іграми, на кшталт Halo та Team Fortress 2.

Сам Міллер так само любить пограти і після завершення робочого дня десь о 20:00 запускає Civilization VI.

Міністерство оборони Великої Британії визнало кіберспорт офіційним військовим видом спорту в березні 2024 року, поряд з традиційними стрільбою, регбі тощо. Впровадження геймерської культури там вважають способом залучити та утримати молодь на службі, а також розвинути соціальні зв’язки між членами екіпажу.

Надалі на кораблі планують провести міжнародний турнір і організувати ігрові ліги.

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«Принц Уельський», запущений в експлуатацію у 2019 році, насправді ще має кілька переваг, окрім кімнати для ігор, тут є сауни, надувні басейни, симулятор гольфу, три спортзали й караоке. Серед амбітних мрій ігрового комітету ВМС — встановлення симулятора водіння Формули-1.

«Значна частина нашої інфраструктури у ВМС використовується, тому зараз ми шукаємо належне місце», — каже старший лейтенант Джошуа Гілл, скарбник комітету з кіберспорту Королівського флоту.

Раніше ми розповідали про командирів ВМС США, які «скидувались» на Starlink, щоб використовувати заборонений Wi-Fi на військовому кораблі для перегляду фільмів.