Apple відроджує Beats Pill. Новий бездротовий динамік зареєстрували в FCC, а офіційний анонс може відбутись у червні

Очікується, що незабаром Apple анонсує нове покоління портативного динаміка Beats Pill. Цю версію підтверджує той факт, що багато знаменитостей були помічені з ним. Крім того, файли iOS 17.5 RC підтверджують існування цього продукту. А тепер динамік Beats Pill з’явилася в документації FCC.

Новий динамік Beats Pill під назвою моделі A3211 був зареєстрований компанією Apple у Федеральній комісії зв’язку США (FCC). Це свідчить, що пристрій незабаром з’явиться в магазинах. Наприклад, нові бездротові навушники Beats Solo 4 потрапили в FCC 2 квітня, а Apple офіційно анонсувала їх через кілька тижнів, 30 квітня.

Beats Pill — це портативна бездротова колонка, яка була знята з виробництва Apple у 2022 році без випуску заміни. Матеріали, знайдені у файлах iOS 17.5, розкрили деякі подробиці про дизайн нової версії Beats Pill. Динамік має чотири фізичні кнопки та буде доступний в чорному, золотому та червоному кольорах.

Залишається незрозумілим, чи буде новий Beats Pill працювати лише через Bluetooth, чи він також матиме сумісність з AirPlay. Також невідомо, чи буде новинка заряджатися через порт USB-C. Однак це здається надзвичайно ймовірним, враховуючи останні продукти Beats.

Apple вже анонсувала нові навушники Beats Solo Buds, які будуть доступні в магазинах у червні. Тому є ймовірність, що новий динамік Beats Pill також буде представлений наступного місяця.

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Джерело: 9to5mac