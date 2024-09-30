Новий тизер серіалу «Like a Dragon: Yakuza» — кримінального бойовика, що екранізує ігрову франшизу SEGA

Серіальна версія «Like a Dragon: Yakuza» охопить два періоди часу (90-ті та 2000 роки) і розповість про життя воїна з родини якудза з сильним почуттям справедливості, обов’язку та людяності.

Вперше тизер показали на заході RGG SEGA 20 вересня, а нині акаунт Prime Video JP оприлюднив окреме відео.

Головну роль у серіалі «Like a Dragon: Yakuza» зіграв Рьома Такеуті («Камен Райдер») у компанії з Кенто Каку (Нішікі) та Мунетаки Аокі (Маджіма). Останній, до речі, грав свого персонажа раніше — принаймні було оголошено, що Аокі озвучив молодого Маджіму у майбутній грі Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, яка має вийти на початку 2025 року.

Режисерами майбутнього серіалу виступили Масахару Таке («Кохання за 100 єн») та Кенго Такімото («Камен Райдер»), продюсерами — Ерік Бармак, Роберто Гранде та Джошуа Лонг, а сценаристами — Шон Крауч, Накамура Юго, Йосіда Ясухіро і Ямада Кана.

На Amazon Prime Video «Like a Dragon: Yakuza» дебютує 25 жовтня з трьома епізодами, тоді як наступна «партія» очікується з 1 листопада. Серіал буде доступний у версіях з субтитрами та з дубляжем 30 мовами.

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Серіал «Like a Dragon: Yakuza» заснований на серії комп’ютерних рольових ігор SEGA, що показують життя «лютих, але пристрасних гангстерів» з величезного розважального району Камурочо. Перша гра зосереджується на персонажі Кадзумі Кірю, який відсидів 10 років у в’язниці за злочин, якого не скоював, і опинившись на волі вирушає на пошуки грошей, старих друзів і нових пригод.