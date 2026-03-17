"Ми ж не HBO": Вінс Гілліган хотів, щоб вся масовка в "Плюрибусі" ходила голяка, але Apple не наважилась

Катерина Левицька

Кадр з серіалу "Плюрибус" / Apple TV

Шоуранер “Плюрибуса” (Єдина) Вінс Гілліган поділився початковими ідеями для свого науково-фантастичного шоу: одна передбачала, що всі персонажі, які підхопили “вірус щастя”, мають ходити без одягу.


Звісно, зобразити на екрані такий поворот було б доволі складною для Apple задачею, тож від ідеї зрештою відмовились.

“Ми говорили про те, що їм взагалі не потрібно носити одяг, але ж ми не працюємо на HBO”, — пожартував Гілліган на конференції SXSW 14 березня. “А потім подумали, що ми не можемо так вчинити з усіма статистами”.

“Плюрибус” оповідає про авторку любовних романів Керол Стурку, яка виявляє, що лишилась однією з десятка людей на Землі, яких не вразив таємничий вірус щастя. Решта інфікованих живуть під проводом такого собі колективного розуму й усіма силами намагаються викликати посмішку на її обличчі.

Головну роль взяла на себе Рей Сігорн, яка вже працювала з Гілліганом над серіалом “Краще подзвоніть Солу”. Зі свого боку акторка, здавалося б, відчула полегшення, що шоу не пішло за “голою” ідеєю.


“О Боже мій, дякую… Чи можете ви уявити… якби мені довелося зіграти з 300 голими людьми?”.

Нагадаємо, що перший сезон серіалу “Плюрибус” отримав ідеальні оцінки від критиків, а фінальний епізод вийшов 24 грудня. Шоу обійшло “Розрив” і “Теда Лассо” і стало найпопулярнішим в історії Apple TV. Другий сезон офіційно в розробці, хоча на його реліз доведеться почекати.

“Наразі ми заглибилися в процес, але на створення цих епізодів потрібно багато часу”, — пояснював Гілліган.

Джерело: Games Radar

Трейлер серіалу "Ліхтарі" від DC нагадує "Справжній детектив" із супергероями
На HBO відбулась премʼєра "Лицаря сімох королівств" — приквелу "Гри престолів" про Дунка та Егга
"Це вже не моя історія": Джордж Мартін розповів про "жахливі" стосунки з шоуранером "Дому дракона"
Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?
"Що це? Звідки воно взялося?": Джордж Р. Р. Мартін був шокований "туалетною" сценою на початку "Лицаря сімох королівств"
"Знання мають свою ціну": серіал жахів "Ззовні" представив тизер 4-го і фінального сезону
Життя після "Дивних див": Netflix показав перші кадри серіалу жахів від братів Дафферів
Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше
Netflix почав зйомки 7 та 8 сезонів серіалу "Гострі картузи": перші фото
Перший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten Tomatoes
Amazon опублікувала перший сезон "Фолаут" на своєму YouTube
Краще за всі серії "Дому дракона": 4-й епізод "Лицаря сімох королівств" отримав рекордні 9.7/10 на IMDb
Серіал "Гаррі Поттер" вийде за межі книг і зробить Драко "багатовимірним"
“Київстар ТБ”: український детективний серіал “Тиха Нава” зібрав 7 млн переглядів за 10 днів
Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”
Карл Урбан: "Хлопаки" готують смерть важливих персонажів зі старту 5 сезону
“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”
На Prime Video завершився 2-й сезон "Фолаут": всі епізоди можна переглянути одночасно
На Netflix вийшов другий сезон "Ван Піс": одразу із 8 епізодами
Знайдено втрачені епізоди "Доктора Хто" з 1960-х років: їх випустять в ефір
Серіал "Світляк" / Firefly отримає продовження з оригінальними акторами: але є нюанс
