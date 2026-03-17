"Ми ж не HBO": Вінс Гілліган хотів, щоб вся масовка в "Плюрибусі" ходила голяка, але Apple не наважилась

Шоуранер “Плюрибуса” (Єдина) Вінс Гілліган поділився початковими ідеями для свого науково-фантастичного шоу: одна передбачала, що всі персонажі, які підхопили “вірус щастя”, мають ходити без одягу.





Звісно, зобразити на екрані такий поворот було б доволі складною для Apple задачею, тож від ідеї зрештою відмовились.

“Ми говорили про те, що їм взагалі не потрібно носити одяг, але ж ми не працюємо на HBO”, — пожартував Гілліган на конференції SXSW 14 березня. “А потім подумали, що ми не можемо так вчинити з усіма статистами”.

“Плюрибус” оповідає про авторку любовних романів Керол Стурку, яка виявляє, що лишилась однією з десятка людей на Землі, яких не вразив таємничий вірус щастя. Решта інфікованих живуть під проводом такого собі колективного розуму й усіма силами намагаються викликати посмішку на її обличчі.

Головну роль взяла на себе Рей Сігорн, яка вже працювала з Гілліганом над серіалом “Краще подзвоніть Солу”. Зі свого боку акторка, здавалося б, відчула полегшення, що шоу не пішло за “голою” ідеєю.





“О Боже мій, дякую… Чи можете ви уявити… якби мені довелося зіграти з 300 голими людьми?”.

Нагадаємо, що перший сезон серіалу “Плюрибус” отримав ідеальні оцінки від критиків, а фінальний епізод вийшов 24 грудня. Шоу обійшло “Розрив” і “Теда Лассо” і стало найпопулярнішим в історії Apple TV. Другий сезон офіційно в розробці, хоча на його реліз доведеться почекати.

“Наразі ми заглибилися в процес, але на створення цих епізодів потрібно багато часу”, — пояснював Гілліган.

Джерело: Games Radar