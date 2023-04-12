Новини Пристрої 12.04.2023 о 20:07

NVIDIA представила відеокарту RTX 4070 з 12 ГБ пам’яті GDDR6X за ціною $599 – продаж стартує 13 квітня

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

NVIDIA представила відеокарту RTX 4070 з 12 ГБ пам’яті GDDR6X за ціною $599 – продаж стартує 13 квітня

NVIDIA нарешті представила RTX 4070. Відеокарта буде доступною з 13 квітня за ціною від $599. Компанія рекомендує RTX 4070 для гри з роздільною здатністю 1440p зі швидкістю понад 100 FPS з трасуванням променів та DLSS 3.

Курс
UI/UX-дизайнер
Вмієш зробити красиво? Давай робити красиво разом
Мур
adam

NVIDIA представила видеокарту RTX 4070

RTX 4070 – перша карта серії RTX 4000, яка поміститься у більшість корпусів у референтному виконанні. Геймерів також потішать 12 ГБ пам’яті GDDR6X замість 8 ГБ у попередника – все йде до того, що такий обсяг буде оптимальним для сучасних ігор.

Як і дорожчі моделі нового покоління, RTX 4070 підтримує кодек AV1, який стане у пригоді  стрімерам на тлі введення YouTube підтримки трансляцій у цьому форматі. AV1 дозволяє вести якісну трансляцію в 4K за значного зниження бітрейту.

Ряд виробників уже встигли презентувати NVIDIA RTX 4070 у власному виконанні. Більшість оглядачів опублікували тести нової відеокарти.

 

Adrenaline NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Benchmark GAINWARD RTX 4070 Ghost
BPS Customs NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Club386 NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Clubic NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
ComputerBase NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Cowcotland NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Dexerto NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
El Chapuzas Informatico NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
eTeknix [Video] NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
EuroGamer NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GamerSky COLORFUL RTX 4070 iGame Ultra
GamersNexus NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GDM NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Guru3D NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
ASUS RTX 4070 DUAL
PALIT RTX 4070 DUAL
MSI RTX 4070 VENTUS 3X
Forbes NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Hardware & Co NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
HardwareLuxx NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GIGABYTE RTX 4070 WINDFORCE OC
HardwareUnboxed NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
HardwareUpgrade ASUS RTX 4070 DUAL
Igor’sLAB NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
ITHardware NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
JayzTwoCents NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
KitGuru NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GIGABYTE RTX 4070 WINDFORCE OC
PALIT RTX 4070 DUAL
LanOC NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Lab501 NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Lowyat NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
LinusTechTips NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
MyNavi NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Overclock3D NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Overclocking NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Paul’s Hardware NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
PC Games Hardware NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
PC Hocasi ASUS RTX 4070 DUAL
PC Perspective NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
PCWatch NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
PCWorld NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Prodigeek NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Professional Review NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GIGABYTE RTX 4070 WINDFORCE OC
PRO Hi-Tech PALIT RTX 4070 DUAL
QuasarZone NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GIGABYTE RTX 4070 WINDFORCE OC
SweClockers NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Tech Critter NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
TechPowerUP NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
ASUS RTX 4070 DUAL
GAINWARD RTX 4070 Ghost
MSI RTX 4070 VENTUS 3X
PNY RTX 4070
TechTesters NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Tech YES City NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
The FPS Review NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
The Verge NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Tom’s Hardware NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Wccftech NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
MSI RTX 4070 VENTUS 3X
GALAX RTX 4070 EX
PNY RTX 4070 XLR8
XanxoGaming NVIDIA RTX 4070 Founders Edition

Джерела: NVIDIA, VideoCardz


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати