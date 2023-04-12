NVIDIA представила відеокарту RTX 4070 з 12 ГБ пам’яті GDDR6X за ціною $599 – продаж стартує 13 квітня

NVIDIA нарешті представила RTX 4070. Відеокарта буде доступною з 13 квітня за ціною від $599. Компанія рекомендує RTX 4070 для гри з роздільною здатністю 1440p зі швидкістю понад 100 FPS з трасуванням променів та DLSS 3.

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RTX 4070 – перша карта серії RTX 4000, яка поміститься у більшість корпусів у референтному виконанні. Геймерів також потішать 12 ГБ пам’яті GDDR6X замість 8 ГБ у попередника – все йде до того, що такий обсяг буде оптимальним для сучасних ігор.

Як і дорожчі моделі нового покоління, RTX 4070 підтримує кодек AV1, який стане у пригоді стрімерам на тлі введення YouTube підтримки трансляцій у цьому форматі. AV1 дозволяє вести якісну трансляцію в 4K за значного зниження бітрейту.

Ряд виробників уже встигли презентувати NVIDIA RTX 4070 у власному виконанні. Більшість оглядачів опублікували тести нової відеокарти.

Джерела: NVIDIA, VideoCardz