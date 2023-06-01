NVIDIA більше коштує $1 трлн: найбільше з січня одноденне падіння акцій пов’язане з побоюваннями інвесторів щодо переоцінки технологій ШІ

Акції NVIDIA пережили найбільше одноденне падіння акцій лише через день після того, як компанія вперше досягла оцінки у $1 трлн. У середу виробник чипів закрив торги на 5,7% нижче, що стало найбільшим денним падінням цього року з кінця січня. Зараз компанія коштує $934 млрд. Проте NVIDIA зросла цього року майже на 160%, підтягнувши індекс S&P 500 майже на 9%.

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Відтік пов’язаний з побоюванням інвестора щодо переоцінки технологій штучного інтелекту. ARK Invest продала більшу частину своєї частки у NVIDIA напередодні величезного зростання акцій минулого тижня. Її CEO Кеті Вуд вважає, що акції виробника чипів були оцінені з випередженням кривої, а ринкова вартість у 25 разів перевищувала ймовірні продажі цього фінансового року.

Проте останнє падіння навряд чи послабить глобальний оптимізм інвесторів. Професор Wharton Джеремі Сігел не вважає бум навколо ШІ бульбашкою – навіть якщо неможливо передбачити, коли буде досягнутий пік.

Bloomberg пише про те, що ринок генеративного ШІ може збільшитися на 42% до 2032 року та скласти $1,3 трлн. Особистий статок Дженсена Хуанга, виріс цього року на $20 млрд.

Джерело: Insider