NVIDIA GeForce GTX 1630 — «супербюджетна» відеокарта за $150. В тестах вона поступається Radeon RX 6400 та старішій GTX 1650

Компанія NVIDIA розширила модельний ряд відеокарт і представила пристрій початкового рівня під назвою GeForce GTX 1630. Новинка заснована на графічному процесорі TU117-150 на базі архітектури Turing, що містить лише 512 CUDA ядер. Це менше, ніж у моделі GeForce GTX 1650 (що вийшла понад 3 роки тому), хоча пристрої використовують однакову друковану плату та систему охолодження.

Нова модель NVIDIA GeForce GTX 1630 містить 4 ГБ пам’яті GDDR6, як і GeForce GTX 1650. При цьому шина доступу до пам’яті новинки урізана до 64 біт. Відповідно, пропускна здатність пам’яті зменшилася зі 192 ГБ/с до 96 ГБ/с. І за цим показником нова GeForce GTX 1630 поступається навіть моделі GTX 1050 Ti з GPU GP107 (архітектура Pascal), випущеній у 2016 році. Єдиний параметр, за яким новинка обходить GTX 1650 та GTX 1050 Ti, – це робоча частота графічного процесора (1785 МГц). Показник TDP у всіх трьох згаданих пристроїв складає 75 Вт.

Перші результати тестів свідчать, що в плані продуктивності GeForce GTX 1650 поступається GeForce GTX 1650 та Radeon RX 6400. А відеокарта Radeon RX 6500 XT, що вийшла раніше в цьому році й отримала критичні огляди, вдвічі випереджає нову модель при роздільній здатності зображення 1080p та 1440p.

Як очікується, відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1630 надійде у продаж за ціною близько $150. Низка партнерів вже анонсували власні версії GeForce GTX 1630, у тому числі розігнані та «ігрові».

Джерело: videocardz 1, 2