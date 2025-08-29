banner
NVIDIA йде в село: просапувач LaserWeeder G2 з 25 GPU та 24 лазерами випаровує 600 000 бур'янів за годину

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

LaserWeeder G2 600 / NVIDIA, Carbon Robotics

Це не жарт, оскільки зараз серпень, а не квітень. NVIDIA оголосила про партнерство з виробником сільськогосподарської робототехніки Carbon Robotics.

Просапувач LaserWeeder оснащений 24 потужними лазерами та 24 графічними процесорами NVIDIA. Він забезпечує продуктивність знищення 10 000 бур’янів за хвилину. Це еквівалентно 600 000 бур’янам за годину, або 167 бур’янам за секунду. Мусимо визнати, це величезний крок уперед від звичайної сапки.

Флагманська модель LaserWeeder G2 600 — потужний причіпний агрегат, котрий охоплює ділянку завширшки 6 м та чіпляється до трактора. Існують менші моделі, але навіть найменша G2 200 має розміри 28,5 x 213 x 36,7 см та вимагає трактора потужністю щонайменше 110 к.с. з вантажністю 2936 кг. Вона має “скромну” продуктивність до 2500 бур’янів за хвилину, або майже 42 за секунду.

Carbon Robotics підкреслює тенденцію до зростання стійкості бур’янів до гербіцидів. Компанія обіцяє субміліметрову точність та коректність моделі ідентифікації бур’янів Large Plant Model з прискоренням NVIDIA, яка гарантує, що посіви не потраплять під дружній вогонь. Роботизований пристрій також значно економить робочу силу, перевершуючи бригаду з 75 осіб, згідно з офіційною інформацією.

Вже здогадалися про головний недолік цього сільськогосподарського хайтеку? Так, це висока ціна, хоча Carbon Robotics не публікує її, пропонуючи зв’язатися з відділом продажів. Можна лише уявити, скільки може коштувати фактично сервер штучного інтелекту з 25 чипами, ще й оснащений лазерами. Інша неприємна деталь — згідно з загальним досвідом спалювання бур’янів, якщо їхні корені виживають, вони невдовзі проростають знов.

Джерело: Tom’s Hardware

