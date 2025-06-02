NVIDIA RTX Pro 6000 за $10 000 — новий шумний «король геймінгу»

Відеокарта NVIDIA RTX Pro 6000 / YouTube der8auer

Зазвичай комп’ютерні комплектуючі з приставкою Pro не призначені для використання в ігрових системах. Та це не зупиняє ентузіастів від проведення експериментів, тому подібні пристрої таки пробираються до ігрових комп’ютерів. Відеоблогер і експерт з розгону Roman der8auer Hartung поставив собі питання «що якщо» й протестував професійну відеокарту Nvidia RTX Pro 6000 (на архітектурі Blackwell) в іграх. За результатами різноманітних перевірок він назвав цю відеокарту новим «королем геймінгу». Розглянемо докладніше.

Продуктивність Nvidia RTX Pro 6000 в іграх

У 15-хвилинному відео der8auer показав, на що здатна RTX Pro 6000 у таких іграх, як Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, Remnant 2 та Assassin’s Creed Mirage. При цьому карта працювала не з ігровими драйверами, а з професійними — тими, що призначені для робочих задач. Але навіть це не завадило їй показати клас.

У Cyberpunk 2077 з роздільною здатністю 4K та на максимальних налаштуваннях (без трасування променів) RTX Pro 6000 виявилася на 14% швидшою за RTX 5090 та мала на 13% кращі показники мінімальної частоти кадрів. Водночас вона споживала на 15% більше енергії.

У Star Wars Outlaws та Remnant 2 приріст склав по 11%, а в Assassin’s Creed Mirage — лише 3%, що, можливо, пов’язано з драйверами.

Характеристики Nvidia RTX Pro 6000

Професійна відеокарта Nvidia RTX Pro 6000 заснована на тому ж графічному чипі GB202, що й ігрова RTX 5090. Але вона має більше обчислювальних блоків — 24 064 шейдерних ядер проти 21 760, а також більше TMU, ROP, тензорних і RT-ядер. Але головна «фішка» — 96 ГБ пам’яті GDDR7 з 512-бітною шиною доступу, тоді як RTX 5090 має «лише» 32 ГБ.

Втім, ідеальною цю модель не назвеш. За словами der8auer, відеокарта страшенно пищить і гуде під навантаженням. Вентилятори розганяються швидко й шумлять так, що перекривають навіть жахливий писк котушок. А якщо відкинути шум вентиляторів, то, за словами автора, ця відеокарта видає найгучніший писк котушок, який він чув у житті.

Та це не єдина проблема нового «короля геймінгу». Наступна — висока ціна. Хоча сама Nvidia витрачає лише близько $200 на додаткову пам’ять, фінальна вартість у роздріб становить $10 тис. Для порівняння, RTX 5090 коштує $2 тис (тут є пояснення, чому вона така дорога). Іронія в тому, що навіть позолочена RTX 5090 Dhahab здається в рази дешевшою на фоні Pro 6000.

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Так, RTX Pro 6000 виявилася дійсно потужною в сучасних іграх з максимальними налаштуваннями, перевершивши топові споживчі відеокарти. Але її ціна, шум і відсутність геймерських драйверів роблять її радше екзотикою для ентузіастів, ніж реальною альтернативою для ігрових ПК. Проте, той факт, що професійна відеокарта без Game Ready-драйверів обходить найкращі моделі для ігор — це сильна заява про потенціал Blackwell.

Джерело: tomshardware