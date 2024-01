Nvidia RTX Remix – інструмент на базі штучного інтелекту для візуального оновлення старих ігор

Nvidia випустила новий інструмент для модерів за назвою RTX Remix. Це рішення для ремастерингу ігор, яке дозволяє перетворювати старі ігри за допомогою інструментів текстурування на базі штучного інтелекту, трасування променів та Nvidia DLSS 3. Цей інструментарій вже використовувався для візуального оновлення Portal та Half-Life 2.

Раніше доступ до Nvidia RTX Remix був обмежений, а тепер інструментарій доступний всім охочим модерам у статусі відкритої бета-версії. За даними Nvidia, RTX Remix пропонує застосунок, який дозволяє модерам створювати освітлення та вносити в гру оновлені ресурси, а також середовище виконання для «захоплення класичних ігрових сцен та введення оновлених ресурсів назад у гру під час відтворення».

Однією з основних функцій є інструмент генеративного штучного інтелекту, який використовує тензорні ядра GPU GeForce RTX для аналізу текстур низької роздільної здатності та створення фізично точних матеріалів. Потім він збільшує роздільну здатність до 4 разів. Модери також можуть використовувати рендеринг, заснований на фізиці, щоб текстури могли правильно «реагувати» на освітлення з трасуванням променів. Крім того, RTX Remix дозволяє модерам впроваджувати в ігри трасування променів, DLSS 3 та Nvidia Reflex (що має зменшити затримку) для покращення ігрового процесу.

Хоча ці інструменти повинні полегшити модерам ремастеринг ігор, Nvidia зазначає, що RTX Remix не є рішенням для ремастерингу «однієї кнопки», оскільки деякі текстури можуть виглядати занадто блискучими або матовими, якщо до них прикріплені ресурси, які не були оновлені належним чином.

Також наголошується, що не кожна класична гра сумісна з RTX Remix. Nvidia заявляє, що інструмент найкраще працює з іграми на базі DirectX 8 та 9 з фіксованими конвеєрами функцій, включаючи Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin, Garry’s Mod, Freedom Fighters, Need for Speed: Underground 2 і Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Повний список сумісних ігор можна знайти на сайті modDB.

