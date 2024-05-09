Гравці Fallout 76 підірвали табір Філа Спенсера ядерною бомбою — помста за закриття студій Bethesda

Гравці знайшли унікальний спосіб помститися CEO Xbox Філу Спенсеру за закриття кількох студій Bethesda та залишення напризволяще ігор — вони знищили його табір у Fallout 76.

Табір Філа знаходиться у центрі яскраво-червоного кола. Після проходження тривалого ланцюга квестів гравці можуть отримати доступ до місць запуску ядерної зброї навколо Аппалачі. Пускові установки можна активувати, а ядерну зброю можна спрямувати в певні місця на карті. Це була одна з кількох функцій, які викликали жах фанатів після анонсу гри.

Можливого «винуватця» швидко знайшли. Користувач X Twitter real1090jake, ймовірно, зіткнувся зі Спенсером у грі, був ідентифікований на основі відео та скриншотів. Коментатори в X переважно схвалюють вчинок. До того ж схоже, базу Спенсера атакують не вперше.

З одного боку багато гравців у Fallout 76 не люблять подібні речі, які перекреслюють зусилля людей з розвитку та будівництва. З іншого — це непоганий спосіб символічної помсти, яка, хоч нічого ї не змінює, але дозволяє «випустити пар» та додати комусь неприємних хвилин.

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Джерело: Kotaku