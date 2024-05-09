Без VPN і дозволу уряду: в Китаї раптово запрацював заборонений WhatsApp

WhatsApp дивним чином працював на деяких пристроях у Китаї протягом двох тижнів — попри тривалу урядову заборону служби обміну повідомленнями.

Ініціатива уряду є частиною широкого блокування іноземних інтернет-платформ (Signal і Instagram в тому числі), яку неофіційно прозвали «Великим китайським фаєрволом».

WhatsApp не настільки популярна служба у Китаї, як, наприклад, місцева соцмережа WeChat з понад мільярдом користувачів. За деякими оцінками, месенджером Meta користуються кілька мільйонів людей — хоча для цього й доводиться підключати віртуальні приватні мережі. Як і більшість іноземних платформ обміну повідомленнями, повідомлення WhatsApp зашифровані, і їх важко контролювати уряду.

Попри це на понад два тижні вільний доступ до месенджера отримали деякі мешканці Пекіну та Шанхаю, повідомляє Bloomberg — і, що цікаво, це сталося в той самий час, коли Apple видалила WhatsApp та інші соціальні медіасервіси, включаючи Threads і Signal, зі свого китайського магазину застосунків, відповідаючи на наказ Пекіна закрити додаткові лазівки в інтернет-брандмауері.

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