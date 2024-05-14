NVIDIA та MediaTek розробляють ARM-процесор для ПК — конкурент Apple M4 вийде у 2025 році, офіційне оголошення буде у червні

Тайванське видання Economic News Daily стверджує, що MediaTek об’єднає зусилля з NVIDIA для розробки процесора ПК з підтримкою штучного інтелекту. Новий чип конкуруватиме з процесорами Apple M4. Очікується, що архітектура на базі Arm буде завершена в четвертому кварталі цього року. Співпраця MediaTek та NVIDIA та поява останньої на ринку процесорів ARM для ПК здатна істотно змінити ринок.

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг приїде до Тайваню на Тайбейській міжнародній комп’ютерній виставці COMPUTEX 2 червня. Під час цього візиту MediaTek планує розкрити деталі щодо розробки процесора. У його створенні обидві сторони використовуватимуть власні переваги: поєднання потужних графічних процесорів NVIDIA з досвідом розробки архітектури ARM від MediaTek дозволить скоротити час розробки процесора та отримати енергоефективне та продуктивне рішення з підтримкою ШІ для ПК.

Процесор розроблений буде виготовлений за 3-нанометровим технологічним процесом TSMC. Очікується, що завершення розробки відбудеться в третьому кварталі, у наступному відбудуться випробування, а масове виробництво стартує у першій половині 2025 року.

Сайт Wccftech додає, що орієнтовна вартість нового чипу — $300. Також він зазначає, що раніше фінансовий аналітик Ден Ністедт писав, що TSMC використовуватиме пакування CoWoS (Chip-on-wafer-on-substrate) для процесора, спільно розробленого MediaTek і NVIDIA.

Від нового чипа можна очікувати видатної продуктивності у відтворенні графіки та ШІ, оскільки NVIDIA є відвертим лідером в обох сферах. Останній процесор MediaTek для смартфонів має проблеми з охолодженням та троттлингом, але для ноутбуків та ПК з більш потужними системами охолодження це не така велика проблема.

NVIDIA та MediaTek вже розпочали співпрацю в автомобільній сфері майже рік тому. Метою є створення автомобільного чипа з покращеною графікою та можливостями ШІ.

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