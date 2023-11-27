Новини Пристрої 27.11.2023 о 16:25 comment views icon

Dimensity 9300 у vivo X100 Pro тротлить через 2 хвилини після початку стрес-тесту – продуктивність падає до 46%

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Новий смартфон vivo X100 Pro потрапив до рук оглядачів, і це дозволяє оцінити ефективність флагманського процесора MediaTek Dimensity 9300. Нагадаємо, при розробці цього чипа інженери зробили акцент на продуктивності й оснастили його лише «великими» ядрами. Енергоефективні ядра у процесорі відсутні.

Цілком очікувано виявилося, що охолодження чипсета з чотирма «надвеликими» високопродуктивними ядрами — непросте завдання. Про це свідчать результати CPU Throttling Test. Вже через 2 хвилини після початку тесту з високим навантаженням Dimensity 9300 почав знижувати продуктивність.

Що довше йде тестування, то більше знижується продуктивність. Наприкінці 15-хвилинної тестової сесії (приблизно через 12 хвилин) тротлінг «з’їдає» приблизно половину продуктивності чипа. Найгірший результат – 46%. Після цього продуктивність трохи підвищується, але не більше ніж 60% від максимуму.

Dimensity 9300 в vivo X100 Pro троттлит через 2 минуты после начала стресс-теста – производительность падает до 46%

В результаті, процесор MediaTek Dimensity 9300, який «на папері» містить 1 ядро Cortex-X4 з частотою 3250 МГц, 3 ядра Cortex-X4 з частотою 2850 МГц і 4 ядра Cortex-A720 з частотою 2000 МГц, фактично під навантаженням працює зі зниженими частотами: 4 ядра – 1,2 ГГц, 3 ядра – 1,5 ГГц, 1 ядро – 0,6 ГГц.

Для довідки смартфони з чипом Snapdragon 8 Gen 2 в CPU Throttling Test також демонструють зниження продуктивності. Однак це відбувається приблизно через 10 хвилин після початку тесту, і чип зберігає близько 80% від своєї максимальної потужності.

Джерело: gsmarena

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Огляд тепловізора Xinfrared Thermal Eye X2: помічник в полюванні і не тільки
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg

Антон Коваленко

автор

Дописи
Всесвіт «Чужого» у фільмах та відеоіграх: згадуємо найкраще
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Дописи
Як Чорна пʼятниця допомагає в оновленні старого робочого ПК
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати