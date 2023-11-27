Dimensity 9300 у vivo X100 Pro тротлить через 2 хвилини після початку стрес-тесту – продуктивність падає до 46%

Новий смартфон vivo X100 Pro потрапив до рук оглядачів, і це дозволяє оцінити ефективність флагманського процесора MediaTek Dimensity 9300. Нагадаємо, при розробці цього чипа інженери зробили акцент на продуктивності й оснастили його лише «великими» ядрами. Енергоефективні ядра у процесорі відсутні.

Цілком очікувано виявилося, що охолодження чипсета з чотирма «надвеликими» високопродуктивними ядрами — непросте завдання. Про це свідчать результати CPU Throttling Test. Вже через 2 хвилини після початку тесту з високим навантаженням Dimensity 9300 почав знижувати продуктивність.

Що довше йде тестування, то більше знижується продуктивність. Наприкінці 15-хвилинної тестової сесії (приблизно через 12 хвилин) тротлінг «з’їдає» приблизно половину продуктивності чипа. Найгірший результат – 46%. Після цього продуктивність трохи підвищується, але не більше ніж 60% від максимуму.

В результаті, процесор MediaTek Dimensity 9300, який «на папері» містить 1 ядро Cortex-X4 з частотою 3250 МГц, 3 ядра Cortex-X4 з частотою 2850 МГц і 4 ядра Cortex-A720 з частотою 2000 МГц, фактично під навантаженням працює зі зниженими частотами: 4 ядра – 1,2 ГГц, 3 ядра – 1,5 ГГц, 1 ядро – 0,6 ГГц.

Для довідки смартфони з чипом Snapdragon 8 Gen 2 в CPU Throttling Test також демонструють зниження продуктивності. Однак це відбувається приблизно через 10 хвилин після початку тесту, і чип зберігає близько 80% від своєї максимальної потужності.

Джерело: gsmarena