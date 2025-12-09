NVIDIA відмовилася замінити RTX 5090 FE зі зламаним фіксатором кабелю живлення — не змогла навіть побачити пошкодження

Пошкоджений роз'єм NVIDIA RTX 5090 FE / brrrren, Reddid

Кліпса роз’єму NVIDIA RTX 5090 FE, яка фіксує у ньому кабель 12V-2×6, зламалася на першій спробі вийняти кабель. Техпідтримка навіть не змогла навіть побачити місце пошкодження на фото.

За словами власника відеокарти в Reddid, тепер він побоюється небезпеки загоряння або плавлення кабелю, і тому звернуся до компанії по заміну. Спочатку технічна підтримка навіть не помітила пошкодження на фото та заявила, що кабель здається абсолютно нормальним та безпечним для використання. Це не щось величезне чи яскраве, але все ж місце, де був зламаний затискач, добре видно — як і те, що його там немає. Користувач припустив, що він спілкувався з ШІ, котрий просто не зміг адекватно розпізнати зображення.

Після того як підтримку все ж вдалося переконати, що дефект дійсно існує (“навіть обведення проблеми червоним було недостатньо!”), власника карти спрямували до іншої команди. Спілкування з нею “зайняло кілька днів”, після чого фахівці повідомили, що “пошкодження, спричинене клієнтом” та не є гарантійним випадком.

“Я знаю, що їм начхати на нас з усіма доларами, що зараз на ринку працюють на штучний інтелект, але я більше ніколи не купуватиму щось у NVIDIA. Просто повний кошмар”, — підсумував brrrren.

Користувач має рацію щодо небезпеки пошкодження. Протягом усього існування 12-контактного роз’єму сталося багато випадків плавлення кабелів або навіть загоряння відеокарти. Вони виникали й після того, як конектор замінили на більш надійний. Інша справа чи зламав користувач роз’єм сам. Беззаперечно, це сталося внаслідок його дій, але, по перше, здається, не потребувало великих зусиль, а по-друге, роз’єм відеокарт Founders Edition розташований не так, як у решти відеокарт, і може бути менш зручним для маніпуляцій.

Ймовірно, жарти про те, що відеокарти міняють лише ютуберам не такі вже далекі від реальності. Раніше ITC.ua писав, що NVIDIA замінила дві відеокарти FE, про які розповів відомий відеоблогер. У першому випадку внутрішні роз’єми карти були пошкоджені у результаті спроби заміни охолодження, у другому — конектор PCIe зламався ппід час транспортування карти всередині ПК. В обох випадках втручання користувачів було явно більшим, ніж в цьому. Можливо, замість техпідтримки компаній краще звертатися одразу до інфлюенсерів?