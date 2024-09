OnlyFans замість Netflix: айтівиця змінила місце роботи й тепер заробляє майже вдвічі більше

36-річна зірка OnlyFans під псевдонімом Space Ghost привернула увагу користувачів X (Twitter) своїм дописом про кардинальну зміну кар’єри. Дівчина розповіла, як після 15 років роботи в IT-сфері, зокрема в Netflix, вона залишила цю галузь заради роботи в індустрії для дорослих.

Space Ghost, справжнє ім’я якої Карі, поділилася, що її новий шлях дозволив їй відмовитися від виснажливого 70-годинного робочого тижня. Тепер вона має більше вільного часу для улюбленого хобі — колекційної карткової гри Magic: The Gathering. Цей допис за добу переглянули понад мільйон разів та вподобали більш як 24 000 користувачів.

>be 36

>work as an IT engineer for 15 years

>start making porn instead

>stop working 70 hours weeks

>finally have time to play magic the gathering

— Space Ghost (@spaceghost) September 22, 2024