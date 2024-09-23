Новини WTF 23.09.2024 о 14:22 comment views icon

OnlyFans замість Netflix: айтівиця змінила місце роботи й тепер заробляє майже вдвічі більше

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Ігор Панченко

Автор новин

OnlyFans замість Netflix: айтівиця змінила місце роботи й тепер заробляє майже вдвічі більше

36-річна зірка OnlyFans під псевдонімом Space Ghost привернула увагу користувачів X (Twitter) своїм дописом про кардинальну зміну кар’єри. Дівчина розповіла, як після 15 років роботи в IT-сфері, зокрема в Netflix, вона залишила цю галузь заради роботи в індустрії для дорослих.

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Space Ghost, справжнє ім’я якої Карі, поділилася, що її новий шлях дозволив їй відмовитися від виснажливого 70-годинного робочого тижня. Тепер вона має більше вільного часу для улюбленого хобі — колекційної карткової гри Magic: The Gathering. Цей допис за добу переглянули понад мільйон разів та вподобали більш як 24 000 користувачів.

У коментарях Карі розкрила фінансові деталі свого переходу. За її словами, лише за чотири місяці роботи в секс-індустрії її річний дохід сягнув близько $401 000. Це майже вдвічі перевищує її попередню зарплату в IT-сфері, яка становила $230 000 на рік.

OnlyFans замість Netflix: айтівиця змінила місце роботи й тепер заробляє майже вдвічі більше

До роботи в Netflix Карі працювала в IT-відділі Служби лісу США — агентства Міністерства сільського господарства, яке опікується національними лісами та пасовищами країни. «Це була найважливіша робота в усій екосистемі державних службовців США», — зазначила колишня IT-інженерка. Вона також спробувала себе як коментатор кіберспортивних подій, але ця діяльність приносила лише приблизно $12 000 на рік.

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Наразі Space Ghost має значну аудиторію в соціальних мережах. Її особистий акаунт в X налічує майже 90 000 підписників, а робочий — більш як 40 000. На платформі OnlyFans її профіль отримав приблизно 140 тисяч вподобань.

Екс-зірка «дитячого» YouTube заробила $100 000 за рік на OnlyFans і «ні про що не шкодує»

Джерело: Dev.ua

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