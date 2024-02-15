Екс-зірка «дитячого» YouTube заробила $100 000 за рік на OnlyFans і «ні про що не шкодує»

Ліззі Капрі запустила свій YouTube-канал у 2018 році та лише за пару місяців набрала мільйон підписок, ставши зіркою серед творців контенту для дітей.

Нині в дівчини понад 7 млн підписників, а контент переважно складається з яскравих відео у рожевих тонах з розпаковками іграшок. Цього року Ліззі відсвяткує своє 30-річчя і планує зрештою розпрощатися з YouTube… на користь OnlyFans.

«За останні шість-сім років мій мозок став настільки натренованим, щоб створювати надзвичайно барвисті, божевільні видовища», – сказала вона. «А зараз мені просто нецікаво їх дивитися».

Зрештою Ліззі перейшла на OnlyFans, де за останній рік, згідно з документами, переглянутими Business Insider, заробила близько $100 000.

Капрі каже, що завжди сумнівалась у своєму тілі та зовнішності, і OnlyFans допоміг підвищити її впевненість. Її обліковий запис «безпечний», оскільки там немає повної оголеності, і вона сприймає свій контент там більше як «художнє самовираження».

«Це також мотивує мене дотримуватися розпорядку тренувань, тому що, коли я маю гарний вигляд, то почуваюся добре», — сказала вона.

В Капрі була певна «моральна дилема», оскільки вона знала, що перехід на контент для дорослих означатиме падіння переглядів — однак ризик був виправданим, навіть попри втрату деяких контрактів. Ролики для дітей від Ліззі раніше набирали від 1 до 4 мільйонів переглядів, а нині — менш як 100 000.

Капрі каже, що хоче бути голосом для жінок, які все життя відчували, що «перебувають у клітці».

Курс Frontend. Онлайн курс з працевлаштуванням, ставай суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Ознайомитись з курсом

Нагадаємо, що торік «заборонений» OnlyFans сплатив майже $1 млн податку за надання послуг на території України.

Долучайся до конкурсу авторів ІТС! Вигравай круті призи від наших партнерів Logitech - професійне ігрове кермо та низькопрофільні ігрові клавіатури.