«Пригоди Паддінгтона в Перу» — офіційний український трейлер (у прокаті з 16 січня)

Вийшов перший трейлер третьої частини пригодницької франшизи «Пригоди Паддінгтона» — на цей раз харизматичний ведмедик прямує з Браунами у Перу, на свою батьківщину до родичів.

«По приїзду виявляється, що тітка Паддінгтона Люсі зникла й начебто відправилася у загадкову подорож глибоко у джунглі Амазонки. Сміливе ведмежа, як завжди, без жодних роздумів відправляється на порятунок, а Брауни прямують за ним».

«Пригоди Паддінгтона в Перу» — логічне продовження перших двох екранізацій циклів романів письменника Майкла Бонда, які розійшлися тиражем у десятки мільйонів копій. Перші фільми серії, що вийшли в Україні у 2015 та 2018 роках, зібрали у світовому прокаті понад пів мільярда доларів та отримали численні позитивні відгуки критиків та глядачів. «Пригоди Паддінгтона 2» у рецензіях називали «кращим сиквелом в історії кіно».

До продюсування повернувся Девід Хейман («Гаррі Поттер», «Фантастичні звірі»), однак режисував триквел не Пол Кінг (він виступив виконавчим продюсером), а відомий кліпмейкер Дуглас Вілсон, який створював візіонерські відеороботи для Apple Music.

«Пригоди Паддінгтона в Перу» повертають оригінальних акторів Г’ю Бонневіль, Джулі Волтерс та Джим Бродбент. Емілі Мортімер замінила у ролі місіс Браун Cаллі Хокінс. Також до франшизи доєдналися лауреатка премії «Оскар» Олівія Колман та Антоніо Бандерас.

Старт прокату в Україні — 16 січня.