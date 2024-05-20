OpenAI прибере з ChatGPT «занадто сексуальний» голос Sky, що нагадував Скарлетт Йоганссон

OpenAI працює над призупиненням використання голосу Sky у звукової версії ChatGPT. До такого рішення компанія прийшла після того, як користувачі звернули увагу, що він звучить дуже схоже на актрису Скарлетт Йоганссон.

OpenAI заявила у своєму блозі, що голос, один із п’яти доступних на ChatGPT, був від іншої актриси й не був обраний, щоб імітувати Йоганссон.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them. Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L — OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024

Раніше Скарлетт Йоханссон зіграла вигадану віртуальну помічницю Саманту у фільмі «Вона». Фільм розповідає про чоловіка, який закохався в систему штучного інтелекту.

Голоси є частиною оновленої мовної моделі OpenAI GPT-4o, яка дебютувала на початку цього місяця. Вона може відповідати на усні запитання користувачів за допомогою голосової відповіді.

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Джерело: bloomberg

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