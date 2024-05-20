Новини Софт 20.05.2024 о 17:27 comment views icon

OpenAI прибере з ChatGPT «занадто сексуальний» голос Sky, що нагадував Скарлетт Йоганссон

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Вадим Карпусь

Автор новин

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OpenAI працює над призупиненням використання голосу Sky у звукової версії ChatGPT. До такого рішення компанія прийшла після того, як користувачі звернули увагу, що він звучить дуже схоже на актрису Скарлетт Йоганссон.

OpenAI заявила у своєму блозі, що голос, один із п’яти доступних на ChatGPT, був від іншої актриси й не був обраний, щоб імітувати Йоганссон.

Раніше Скарлетт Йоханссон зіграла вигадану віртуальну помічницю Саманту у фільмі «Вона». Фільм розповідає про чоловіка, який закохався в систему штучного інтелекту.

Голоси є частиною оновленої мовної моделі OpenAI GPT-4o, яка дебютувала на початку цього місяця. Вона може відповідати на усні запитання користувачів за допомогою голосової відповіді.

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Джерело: bloomberg

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