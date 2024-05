OpenAI прибере з ChatGPT «занадто сексуальний» голос Sky, що нагадував Скарлетт Йоганссон

OpenAI працює над призупиненням використання голосу Sky у звукової версії ChatGPT. До такого рішення компанія прийшла після того, як користувачі звернули увагу, що він звучить дуже схоже на актрису Скарлетт Йоганссон.

OpenAI заявила у своєму блозі, що голос, один із п’яти доступних на ChatGPT, був від іншої актриси й не був обраний, щоб імітувати Йоганссон.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.

Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L

— OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024