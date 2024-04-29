OpenAI уклала угоду з Financial Times — тепер ChatGPT шукатиме відповіді й у статтях видання

Користувачі чатбота OpenAI відтепер бачитимуть резюме статей та цитати із посиланнями на сайт Financial Times.

OpenAI уклала угоду з виданням Financial Times щодо ліцензування контенту та розробки інструментів штучного інтелекту. Відтепер ChatGPT шукатиме відповіді й у статтях видання — щоразу додаючи посилання на джерело, пише The Verge.

Financial Times вже використовує ШІ-продукти стартапу, зокрема ChatGPT Enterprise. Минулого місяця сайт також випустив бета-версію генеративної функції штучного інтелекту на базі великої мовної моделі Claude від Anthropic — Ask FT, що дозволяє передплатникам знаходити інформацію в статтях видання.

Гендиректор Financial Times Group Джон Ріддінг каже, що, попри партнерство, видання збереже прихильність до «людської журналістики».

Для OpenAI це не перша угода з новинною організацією — раніше компанія «запартнерилась» з видавництвом Axel Springer, яке публікує Business Insider, Politico та європейські видання Bild і Welt; а також інформаційною агенцією Associated Press, яка дозволяє OpenAI навчати свої моделі на їхніх даних.

Як повідомляється, OpenAI пропонує від $1 до $5 млн за ліцензування контенту — значно менше у порівнянні з тим, що пропонують такі компанії, як Apple.

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Нагадаємо, що торік у грудні The New York Times подала до суду на OpenAI й Microsoft за порушення авторських прав, стверджуючи, що ChatGPT «дослівно переказує вміст» сайту. Видання Intercept, Raw Story й AlterNet подали окремий позов проти OpenAI й Microsoft з подібними звинуваченнями в лютому.

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