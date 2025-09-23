OpenAI запускає додаткові "платні" функції для ChatGPT

ChatGPT / Depositphotos

Гендиректор OpenAI Сем Альтман анонсував нові функції ChatGPT, які будуть “дорожчими в експлуатації”, тому пропонуватимуться в тарифі Pro або ж за додаткову плату для решти користувачів.

“Протягом наступних кількох тижнів ми запускаємо деякі нові пропозиції, що потребують багато ресурсів”, — пише Альтман. “Через пов’язані з цим витрати деякі функції спочатку будуть доступні лише передплатникам Pro, а деякі нові продукти матимуть додаткові збори”.

Це не вперше, коли користувачі ChatGPT Pro отримують ексклюзивний доступ до нових функцій, що потребують великих ресурсів. Серед прикладів: перший агент штучного інтелекту OpenAI Operator, інструмент Deep Research та модель GPT-4.5, ще до їх широкого запуску. У випадку GPT-5 доступність була загальною, але власники ChatGPT Pro отримали вищі ліміти.

Over the next few weeks, we are launching some new compute-intensive offerings. Because of the associated costs, some features will initially only be available to Pro subscribers, and some new products will have additional fees. Our intention remains to drive the cost of… — Sam Altman (@sama) September 21, 2025

Альтман не уточнив, які саме інструменти будуть доступні, але ШІ-інсайдер Тібор Блахо припускає, що серед іншого мова йде про Sora 2. У коді вебверсії відеогенератора є згадки про “таємничий експеримент NF2”, до яких нещодавно додались елементи та піддомени: Feed Page NF2, Composer, Recording та ін., що нібито натякають на новий дизайн стрічки з відео.

I’ve been observing this “NF2” experiment in the Sora web app for a while now, but there now seem to be related new subdomains and more mentions like new NF2 Feed Page, Web B, Composer, Recording, Accepted Invite, Fast Pass and more, possibly hinting at a new version of Sora pic.twitter.com/vSaT9qHwc2 — Tibor Blaho (@btibor91) September 22, 2025

Очікується, що нові функції анонсують 6 жовтня, коли в Сан-Франциско розпочнеться конференція для розробників OpenAI DevDay.

Нагадаємо, що тижнем раніше OpenAI представила GPT-5-Codex — ШІ-модель для програмістів, яка працює до 7 годин автономно.