Новини ШІ 23.09.2025 comment views icon

OpenAI запускає додаткові "платні" функції для ChatGPT

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go за $10
ChatGPT / Depositphotos

Гендиректор OpenAI Сем Альтман анонсував нові функції ChatGPT, які будуть “дорожчими в експлуатації”, тому пропонуватимуться в тарифі Pro або ж за додаткову плату для решти користувачів.

“Протягом наступних кількох тижнів ми запускаємо деякі нові пропозиції, що потребують багато ресурсів”, пише Альтман. “Через пов’язані з цим витрати деякі функції спочатку будуть доступні лише передплатникам Pro, а деякі нові продукти матимуть додаткові збори”.

Це не вперше, коли користувачі ChatGPT Pro отримують ексклюзивний доступ до нових функцій, що потребують великих ресурсів. Серед прикладів: перший агент штучного інтелекту OpenAI Operator, інструмент Deep Research та модель GPT-4.5, ще до їх широкого запуску. У випадку GPT-5 доступність була загальною, але власники ChatGPT Pro отримали вищі ліміти.

Альтман не уточнив, які саме інструменти будуть доступні, але ШІ-інсайдер Тібор Блахо припускає, що серед іншого мова йде про Sora 2. У коді вебверсії відеогенератора є згадки про “таємничий експеримент NF2”, до яких нещодавно додались елементи та піддомени: Feed Page NF2, Composer, Recording та ін., що нібито натякають на новий дизайн стрічки з відео.

Очікується, що нові функції анонсують 6 жовтня, коли в Сан-Франциско розпочнеться конференція для розробників OpenAI DevDay.

Спецпроєкти
Енергоефективні рішення ATMOSFERA: економимо мільйони на електроенергії
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність

Нагадаємо, що тижнем раніше OpenAI представила GPT-5-Codex — ШІ-модель для програмістів, яка працює до 7 годин автономно.

NVIDIA інвестує $100 млрд в OpenAI: нові ЦОД вимагатимуть 10 ГВт

Популярні новини

arrow left
arrow right
GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
Розробник адаптував свій сон під ліміти Claude і прискорив написання коду в 10 разів
GPT від OpenAI та інші LLM упереджені проти людей — вони обирають контент, створений ШІ
OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go за $10
Студентка MIT кинула навчання через ШІ, який невдовзі все одно всіх вб’є
Бос OpenAI: розмови з ChatGPT можуть використати в суді, як доказ
Провал ШІ: компанія звільнила службу підтримки, але потім програмістам прийшлося відповідати на дзвінки
Intel Jaguar Shores: новий ШІ-процесор компанії з'явився на фото
Google Translate покращив вуличний голосовий переклад та отримав функцію вивчення мов
ChatGPT домінує серед ШІ-чатботів: понад 80% сеансів у світі, понад 90% в Україні
Casio зробила "емоційного" ШІ-пухнастика: робот Moflin за $429 реагує на дотики й створює відчуття присутності
Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
Alibaba представляє ШІ Qwen-3 з 1 трлн параметрів
Tencent випустила безплатний ШІ Hunyuan 3D 3.0, що трансформує зображення в 3D-моделі
"Трон: Арес" мав представити персонажа, повністю згенерованого ШІ — Disney побоялась поганої реакції
OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
"OpenAI з'їсть Microsoft живцем": Ілон Маск відреагував на старт GPT-5 у продуктах компанії
Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials
Пришвидшення ШІ: вчені поєднали найточніший імітатор нейрона з DRAM
Google Pixel 10 отримають ШІ-помічника з редагування фото текстовими підказками
Вийшла DeepSeek-V3.1: модель ШІ отримала 671 млрд параметрів, гібридне мислення та покращення ефективності
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати