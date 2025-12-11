Операція "Синя пташка": стартап відроджує "вбитий" Маском Twitter у новій соцмережі

Depositphotos

Стартап з промовистою назвою Operation Bluebird намагається забрати в X Ілона Маска права на торгові марки “Twitter” і “Tweet” для створення нової соцмережі.

Минулого тижня Operation Bluebird подав петицію до патентної агенції США з вимогою скасувати право власності X Corp. на торгову марку Twitter. Вимогу пояснюють тим, що компанія Ілона Маска добровільно “відмовилась” від неї й немає “намірів для відновлення”.

Очолюють стартап адвокати Майкл Перофф та Стівен Коутс, які якраз-таки спеціалізується на питаннях торгових марок та брендів. Цікаво, що другий з 2014 до 2016 року обіймав посаду заступника директора Twitter з питань торгових марок, доменних імен та маркетингу. Очікується, що нова соцмережа Operation Bluebird дістане назву Twitter.new, якщо патентна агенція схвалить заявки.

“Ми створили соціальну платформу, яка буде знайома тим, хто користувався застарілим Twitter, але з новими інструментами, які пропонують безпечніший досвід і дають користувачеві можливість вирішувати, з яким типом контенту він взаємодіє”, — розповів Коутс виданню The Verge. В публікації на сторінці Operation Bluebird у LinkedIn зазначається, що стартап використовуватиме штучний інтелект для перевірки фактів та модерації.

Законодавство США передбачає, що особа, яка хоче скасувати реєстрацію торгової марки, повинна довести, що попередній власник не використовував її протягом трьох років поспіль і не має наміру відновлювати її.

Нагадаємо, що у 2022 році після придбання Twitter за $44 млрд Ілон Маск змінив назву сайту на X, а у 2023 році оновив логотип, “вбивши” багаторічне зображення з синім птахом (звідси й назва стартапу Operation Bluebird). У петиції адвокати цитують давній допис мільярдера:

“Незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами”.

Торік у квітні сайт Маска почав автоматично змінювати посилання з “Twitter.com” на “X.com”.

Професорка Александра Робертс зі Школи права Північно-Східного університету вважає, що в Operation Bluebird є “вагомі аргументи” на користь того, що X відмовилася від прав на торгові марки Twitter. Однак зазначає, що є поняття “залишкової репутації”, коли торгова марка може існувати навіть після того, як початковий власник припинить її використовувати. Тобто, люди все ще можуть асоціювати X Corp. з логотипом та брендом Twitter.

“Багато користувачів продовжують називати X “Twitter” і публікувати дописи на X як “твіти”, що демонструє існування асоціації та підсилює аргументи на користь залишкової репутації”, — каже Робертс.

В Ілона Маска та X є час до лютого, щоб відповісти на петицію. Якщо компанія вирішить оскаржувати її, процес визначення того, чи скасувати право власності X на торгову марку “Twitter”, займе кілька років.

Джерело: The Verge