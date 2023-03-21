Oppo Find X6 Pro – камерафон із дюймовим сенсором, підтримкою RAW та портретного режиму Hasselblad

Компанія Oppo підготувала до випуску новий флагманський смартфон Find X6 Pro, однією з головних рис якого є великий сенсор основної камери. Хоча багато інших характеристик і функцій пристрою також привертають увагу.

Новинка оснащена 6,82-дюймовим LTPO3 AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 3168×1440 пікселів, частотою оновлення зображення 120 Гц та частотою опитування сенсора 240 Гц. Oppo заявляє про використання найяскравішої панелі у світі, яка забезпечує пікову яскравість 2500 ніт. Функція Pro XDR дозволяє дисплею регулювати яскравість на рівні пікселів, що забезпечує ширший динамічний діапазон. Дисплей покритий найновішим захисним склом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон Oppo Find X6 Pro містить флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативну пам’ять об’ємом 12 або 16 ГБ та вбудоване сховище UFS 4.0 місткістю 256 або 512 ГБ.

На задній панелі Find X6 Pro розташована потрійна камера із 50-мегапіксельними сенсорами. Oppo заявляє, що всі три камери оснащені найбільшими датчиками зображення (у світі смартфонів) для своїх позицій. Головний модуль містить сенсор діагоналлю 1 дюйм з пікселями розмірами 1,6 мкм, доповнений фазовим автофокусом, лазерним автофокусом, оптичною системою стабілізації зображення та об’єктивом (23 мм) з діафрагмою f/1.8.

Перископічний телефото модуль має 1/1,56-дюймовий сенсор з пікселями розмірами 1 мкм. Тут застосовується фазовий автофокус, оптична система стабілізації зображення та об’єктив із діафрагмою f/2.6. Цей модуль забезпечує 2,8-кратне оптичне збільшення (65 мм) та 6-кратне гібридне збільшення. Нарешті, надширококутний модуль також має 1/1,56-дюймовий сенсор, PDAF і OIS. Однак об’єктив забезпечує кут огляду 110 градусів (15 мм) та має діафрагму f/2.2. Камера може похвалитися підтримкою RAW, зніманням відео 4K/60р та підтримкою режиму Hasselblad Portrait Mode, що імітує знімання об’єктивами XCD30 та XCD80. Фронтальна камера – 32-мегапіксельна.

В Oppo Find X6 Pro встановлена батарея місткістю 5000 мАг. Заявлено підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт і швидкої бездротової зарядки потужністю 50 Вт. Апарат працює під керуванням операційної системи Android 13 із фірмовою оболонкою ColorOS 13.1.

Ціна Oppo Find X6 Pro у Китаї починається з $872 за модифікацію з 12/256 ГБ пам’яті та досягає $1017 за топову версію з 16/512 ГБ пам’яті.

Джерело: xda-developers