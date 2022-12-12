Oppo показала свого робота-собаку Qric — схоже, у Xiaomi CyberDog з’явився гідний конкурент

15 грудня Oppo представить довгоочікувані складні смартфони Find N2 і Find N2 Flip, а напередодні, 14 грудня, відбудеться Oppo Inno Day 2022, де компанія продемонструє свої передові розробки. Одну з них уже розсекретили.

Компанія Oppo опублікувала відео на своєму YouTube-каналі, в якому демонструє робота Qric.

Qric — це абревіатура від Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller. Сама Oppo називає Qric роботом-компаньйоном — власне, навколо його взаємодії з маленьким хлопчиком і розвиваються події у ролику. Робот приносить іграшки малюку, забирає посилки в кур’єра та може прийняти відеодзвінок від батьків.

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Технічних характеристик поки немає, але видно, що “голова” робособаки буквально усіяна різними камерами та датчиками. Наразі невідомо надійде Qric у продаж чи це просто демонстрація того, що Oppo в курсі сучасних технологій.

Аналог Xiaomi під назвою CyberDog, нагадаємо, був випущений обмеженою кількістю в 1000 екземплярів. За кожну “кіберсобаку” просили 1550 доларів. Компанія у пресрелізі наголошувала на відкритому вихідному коді конструкції машини та стверджувала, що продукт “наслідує домашніх тварин”.

Однак популяризація чотириногих роботів належить в першу чергу компанії Boston Dynamics. У 2020 році її продукт під назвою Spot коштував 74 500 доларів і використовувався для різних цілей: від віддаленого обстеження пацієнтів із підозрою на COVID-19 та патрулювання різних об’єктів до обстеження локацій заховання радіоактивних відходів у Чорнобилі. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США обіцяла передати українським саперам робособаку, аби він допоміг з розмінуванням Київщини.

Джерело: gadgettendency