OPPO Reno12 F: новий бюджетний смартфон з ШІ та ціною від 13 тис. грн

OPPO AED Україна повідомила про вихід на український ринок нового смартфона Reno12 F, оснащеного штучним інтелектом. Пристрій виконаний в дизайні Cosmos Ring Design, натхненому класичними наручними годинниками. Він має круглий модуль камери на задній панелі та підсвічування Halo Light, яке синхронізується з музикою або сповіщеннями.

OPPO Reno12 F – це бюджетний смартфон, оснащений 6,67-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2400х1080 пікселів). Дисплей підтримує частоту 120 Гц, типову яскравість 600 ніт (пікова яскравість 2100 ніт) та забезпечує охоплення 100% колірної гами DCI-P3. Пристрій заснований на процесорі Qualcomm Snapdragon 685 та має 8 ГБ оперативної пам’яті. Місткість вбудованого сховища UFS2.2 пропонується у версіях 256 ГБ або 512 ГБ. Підтримується можливість встановлення карти пам’яті.

OPPO Reno12 F включає основну камеру на 50 Мп, 8-мегапіксельну надширококутну камеру з кутом огляду 112 градусів та макрокамеру на 2 Мп. Камера здатна записувати відео з параметрами 1080p@30 к/с та підтримує режим Pro Portrait, який використовує можливості основної та макрокамери для створення ефекту боке. Водночас функція AI Portrait Retouching забезпечує більш яскраві та природні ефекти ретуші. Фронтальна камера має 32-мегапіксельний сенсор.

В смартфоні Reno12 F реалізовані функції штучного інтелекту GenAI. Так, AI Eraser пропонує легкий спосіб видалення небажаних об’єктів, одночасно інтегруючи природні фони для заміни. AI Smart Image Matting 2.0 дозволяє створювати вирізи з кількох об’єктів, які можна зберігати як окремі наклейки для подальшого використання. Також у телефоні є програма AI Studio, яка забезпечує персоналізовану фотографію на основі штучного інтелекту, перетворюючи селфі на унікальні цифрові аватарки.

Новинка отримала акумулятор місткістю 5000 мАг та підтримує швидке заряджання SUPERVOOC потужністю 45 Вт. Повна зарядка займає 75 хвилин. Апарат містить стерео динаміки, модулі Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0. На вибір користувачів доступні кольори корпусу бурштиново-помаранчевий (Amber Orange) і матово-сірий (Matte Grey). Пристрій має розміри 163,1х75,8х7,69 (7,76 для Amber Orange) мм та вагу 187 г. Ця модель має клас захисту від води та пилу IP64 та 5 зірок за результатами тестування SGS Performance Multi-Scene Protection Testing.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Ціна OPPO Reno12 F в Україні на старті продажу (до 29 вересня) становить 12 999 грн за конфігурацію 8+256 ГБ пам’яті.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.