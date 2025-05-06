OPPO Reno13 F та FS вже в Україні — захист IP69, великий акумулятор та ціна від 15 тис. грн

Після нещодавнього запуску в Україні бюджетного смартфона OPPO A5 Pro китайська компанія запропонувала своїм українським шанувальникам кілька моделей середнього рівня. Мова йде про OPPO Reno13 FS 5G, Reno13 F 5G та Reno13 F 4G. Новинки отримали захист за стандартом IP69 та можливості підводної зйомки. Смартфони витримують занурення на глибину до 2 метрів до 30 хвилин.

Лінійка Reno13 F отримала підтримку функцій штучного інтелекту. ШІ Живі фотографії забезпечують чіткість і плавність кадру завдяки алгоритмам стабілізації, які компенсують тремтіння рук. Ще є ШІ Редактор, який пропонує ШІ Видалення відблисків, ШІ Покращення чіткості, ШІ Підвищення деталізації та стирання зайвого на фото – ШІ Вирізання зображень 2.0. Також є нова ШІ Студія, яка дозволяє перетворити статичне фото на динамічне 3-секундне відео або створити груповий портрет до 20 осіб у форматі мистецтва чи живопису.

OPPO Reno13 FS 5G

Найкращий та найдорожчий серед нових смартфонів OPPO Reno13 FS 5G оснащений 6,67-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц та піковою яскравістю 1200 ніт. Пристрій містить процесор

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 з GPU Adreno 710 (676 МГц), 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 512 ГБ вбудованого сховища UFS 3.1.

На задній панелі розташувалась потрійна камера. Вона містить головний 50-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера отримала 32-мегапіксельний сенсор. Смартфон має батарею місткістю 5800 мАгод та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт.

Reno13 FS 12/512 5G у кольорах Лавандовий Пурпуровий (Plume Purple), Графітовий Сірий (Graphite Grey) та Мерехтливий Синій (Luminous Blue) можна придбати за ціною 19999 грн.

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OPPO Reno13 F 5G

Ця модель також має 6,67-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц, а також процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 з GPU Adreno 710 (676 МГц). В цьому випадку доступно 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 ГБ вбудованого сховища UFS 3.1. Характеристики камер, батареї та зарядки такі самі, як у старшої моделі.

Ціна Reno13 F 8/256 5G становить 14999 грн. Смартфон доступний у кольорах Лавандовий Пурпуровий (Plume Purple), Графітовий Сірий (Graphite Grey) та Мерехтливий Синій (Luminous Blue).

OPPO Reno13 F 4G

Версія OPPO Reno13 F 4G також оснащена 6,67-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц та піковою яскравістю 1200 ніт. Однак у цій моделі використовується процесор MediaTek Helio G100 з GPU ARM G57 MC2. Оперативна пам’ять LPDDR4X доступна обсягом 8 ГБ, а от вбудоване сховище на базі UFS 2.2 пропонується місткістю 512 ГБ.

Кількість сенсорів камери та роздільна здатність окремих модулів такі самі, як у двох представлених вище моделей. Однак у цьому випадку в характеристиках відсутня згадка про оптичну стабілізацію зображення. Батарея та швидкість зарядки – як у двох інших моделей.

Смартфон Reno13 F 8/512 4G у кольорах Лавандовий Пурпуровий (Plume Purple), Графітовий Сірий (Graphite Grey) можна придбати за 14999 грн.

До старту продажів виробник підготував акцію – при купівлі смартфонів Reno13 FS 12/512 або Reno13 F 8/512 4G кожен покупець отримує бездротові навушники ОРРО Enco Buds3 Pro у подарунок.

Нещодавно Oppo випустила найтонший у світі складаний смартфон ціною €1799 — Find N5.