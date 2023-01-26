Опубліковано 6-хвилинний трейлер Forza Motorsport, гра вийде 2023 року

Наступна гра серії Forza під назвою Forza Motorsport вийде на Xbox Series X/S та ПК протягом 2023 року. Відповідний анонс було зроблено під час конференції для розробників Xbox Developer Direct. Крім того, представлено трейлер гри.

Розробники з Turn 10 Studios описують Forza Motorsport як «найбільш технічно досконалу гоночну гру з будь-коли створених». На момент запуску гра буде включати понад 500 автомобілів. Також вона принесе в ігровий процес усілякі дрібні деталі, такі як реалістичне скупчення бруду та відколи фарби. Також буде 20 гоночних середовищ, у тому числі 5 абсолютно нових для серії, наприклад, у Південній Африці. Ще нам обіцяють «повністю динамічні» погодні умови та зміну циклів дня та ночі.

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Що стосується графічної складової, розробники обіцяють виведення зображення з роздільною здатністю 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду. Також заявлено підтримку трасування променів.

Джерело: The Verge