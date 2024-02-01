Останній MacBook Pro з оптичним приводом офіційно застарів, Apple його більше не підтримуватиме

Apple оголосила, що вважає 13-дюймовий MacBook Pro середини 2012 року застарілим. Це був останній MacBook Pro з оптичним приводом для компакт-дисків або DVD. Це означає, що всі MacBook Pro з оптичним приводом більше не підтримуються.

Пояснення щодо продуктів, які вважаються застарілими, на сторінці підтримки Apple:

Продукти вважаються застарілими, якщо компанія Apple припинила їх продаж понад 7 років тому… Apple припиняє технічне обслуговування застарілих продуктів, а постачальники послуг не можуть замовляти деталі для застарілих продуктів. Ноутбуки Mac можуть мати право на подовжений період ремонту лише акумулятора протягом 10 років з моменту останнього продажу продукту, за умови наявності запчастин.

У жовтні 2016 року Apple припинила продавати 13-дюймовий MacBook Pro середини 2012 року випуску (деякий час він був доступний як бюджетний варіант у лінійці Pro), тож кожен, кому це було цікаво, знав, що це станеться, передає ArsTechnica. До того ж вже давно це конкретний Mac не має актуальної Apple OS. Випущена у 2020 році macOS Big Sur вже не підтримувала цю модель, хоча старіші версії macOS продовжували отримувати оновлення безпеки.

Виключення оптичного приводу в наступних моделях MacBook Pro було суперечливим, але тепер зрозуміло, що вони стали непотрібними для більшості користувачів. Apple все ще продає зовнішній оптичний привід SuperDrive, який може читати і записувати компакт-диски та DVD. Однак він не оновлювався вже багато років і все ще використовує USB-A, який більше не підтримується більшістю апаратних засобів Mac без перехідників.