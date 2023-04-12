UMG вимагає від Apple та Spotify, щоб ті заблокували парсинг музики та текстів пісень системами ШІ

Universal Music Group (UMG) звернулася до стрімінгових платформ, у тому числі Spotify та Apple, з вимогою обмежити для сервісів на базі ШІ можливість вилучення мелодій та текстів з її пісень, захищених авторським правом.

Курс Мікросервіси Spring Cloud для Java. Пс-с-с-с! Друже, час апгейдити скіли . Показуйте, що у вас там

UMG, яка контролює близько третини світового музичного ринку, дедалі більше стурбована тим, що боти на базі ШІ використовують її пісні, щоб навчитися створювати музику, що нагадує твори популярних виконавців.

Пісні, що згенеровані ШІ, з’являються в потокових сервісах, і UMG розсилає запити на їхнє обмеження. Компанія просить стрімінгові компанії закрити доступом до її музичного каталогу для розробників, що використовують його для навчання моделей штучного інтелекту.

«Це наступне покоління технологій створює серйозні проблеми», – сказала людина, знайома з ситуацією. «Більшість [генеративного ШІ] навчена на популярній музиці. Ви могли б сказати: склади пісню, в якій текст буде як у Тейлор Свіфт, але вокал буде в стилі Бруно Марса, але я хочу, щоб тема була більше в стилі Гаррі Стайлса. Результат, який ви отримуєте, ґрунтується на тому, що ШІ був навчений роботі на базі інтелектуальної власності цих артистів».

Наприклад, на YouTube-каналі PluggingAI поширюються треки, які звучать так, ніби Каньє Вест співає пісні The Weeknd або SZA. Сайт drayk.it дозволяв користувачам вводити опис та отримувати кліп, схожий на виконання пісні Дрейка. Його закрили кілька місяців тому.

Модель MusicLM, розроблена Google, також здатна генерувати музику із текстового опису. Ця модель навчена на наборі даних із 280 тис. годин музики. Хоча Google відмовилася від запуску сервісу, коли її дослідники виявили ризик потенційного незаконного присвоєння творчого контенту. Як виявилось, близько 1% створеної музики є прямою копією творів, захищених авторським правом. Компанія прагне доопрацювати MusicLM, щоб «усунути ці ризики».

UMG вживає заходів для видалення з потокових платформ пісень «нижчої якості», включаючи музику в стилі ембієнт та пісні, створені штучним інтелектом.

«Нам стало відомо, що деякі системи штучного інтелекту могли бути навчені роботі із захищеним авторським правом контентом без отримання необхідної згоди або виплати компенсації правовласникам, які володіють контентом або виробляють його», – заявила UMG минулого місяця потоковим сервісам.

Курс Чистий код та патерни проєктування. Щоби більше ніколи не копіпастити чужі «милиці» зі Stack Overflow . Записатися на курс

Spotify та Apple ніяк не прокоментували цю інформацію.

Джерело: arstechnica