Оновлення Windows 11 викликає збої SSD під час копіювання багатьох файлів

Microsoft / Depositphotos

Після виходу останнього оновлення безпеки Windows 11 користувачі почали скаржитися на проблеми в роботі твердотілих накопичувачів. Після встановлення цього оновлення, SSD починають збоїти в процесі запису великої кількості файлів одночасно. Така нетипова поведінка спостерігається в роботі різних моделей накопичувачів.

Детальний розбір проблеми опублікував користувач X із ніком @Necoru_cat. Він з’ясував, що після встановлення оновлення безпеки KB5063878 для Windows 11, випущеного кілька днів тому, накопичувачі починають працювати некоректно, якщо на них одночасно записуються великі файли. Сам автор звернув увагу на проблему, коли оновлював Cyberpunk 2077 після встановлення цього патчу.

Важливо зазначити, що наразі йдеться лише про внутрішнє тестування й бенчмарки, офіційного підтвердження проблеми від виробників SSD чи Microsoft поки немає, адже збій виявився зовсім нещодавно. Повідомляється, що збої можуть з’являтися приблизно після 50 ГБ безперервного запису, і схожі симптоми виникають навіть із жорсткими дисками, тож проблема не обмежується лише SSD.

Після тривалого сеансу запису операційна система перестає розпізнавати SSD, а після перезавантаження комп’ютера розділ накопичувача стає недоступним. Постраждали пристрої на основі практично всіх основних контролерів: SMI, Innogrit, Samsung, Phison і WD.

Ресурс NichePCGamer склав попередній перелік накопичувачів, у яких виникають проблеми після інсталяції оновлення:

Corsair Force MP600

SSD із контролером Phison PS5012-E12

KIOXIA EXCERIA PLUS G4

Fikwot FN955

SSD із контролером InnoGrit

Maxio SSD

KIOXIA M.2 SSD

SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD

На цей момент проблема не виглядає масовою, адже повідомлення про неї поки що не з’являються на публічних форумах. Є підозра, що причина пов’язана саме з останнім патчем безпеки. Ймовірно, оновлення внесло помилку в драйвери зберігання або на рівні ядра, яка некоректно обробляє довгі послідовні записи. Це призводить до блокування контролера, після чого накопичувач “зникає” з системи й перестає розпізнаватися ОС.

Зараз ентузіасти продовжують збирати додаткові дані та відгуки користувачів. Водночас вони радять уникати довгих сеансів послідовного запису, особливо якщо ви користуєтеся SSD із наведеного списку.

Microsoft не вперше приносить проблеми разом зі своїми оновленнями ОС. Наприклад, оновлення Windows 11 24H2 повернуло в GTA: San Andreas баг 20-річної давнини. Також Microsoft “вбиває” функцію, яка захищала “старі” версії Windows 11. Ще одне оновлення Windows 11 “змусило” принтери заговорити іншими мовами.

Джерело: wccftech