Освіта вже не буде такою як раніше: 10 неочікуваних способів використання Apple Vision Pro для навчання

Apple Vision Pro надійшла у продаж в США ще у лютому, спричинивши потік мемів та веселих відео у соцмережах з тим, як власники гарнітур тим чи іншим чином використовують гарнітуру — в основному все зводилося до розваг (перегляд фільмів, ігор, музики, фото), однак нині експерт в галузі штучного інтелекту Мін Чу у дописі на X зібрав кілька корисних прикладів застосування гарнітури, придатних переважно для навчання чи удосконалення корисних навичок.

Вивчення роботи людських органів

Керування робототехнікою

Проведення лекцій з медицини

Навчання гри на фортепіано

Вивчення будови клітини

Перегляд МРТ головного мозку

Вивчення роботи приладів зсередини

Складання LEGO

Імерсивний досвід покупок

Конфігурація автомобіля у віртуальному просторі

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