Отримав дві коробки Samsung 9100 PRO вартістю $6000 замість двох SSD — дозволили лишити собі

Сучасний інтер'єр заможної людини / Reddit, 1trollzor1

Іноді кажуть, “і на нашій вулиці колись перевернеться вантажівка з…” чимось дорогим. Маленька “вантажівка” з SSD завітала до цього користувача Amazon.

Користувач Reddit з ніком 1trollzor1 замовив два SSD, а отримав дві коробки. За його словами, він отримав накопичувачі загальною вартістю $6000. Зараз їхній власник вирішує, продати надлишок чи створити великий SSD-сервер NAS. Щасливець стверджує, що служба підтримки Amazon офіційно дозволила залишити всю партію собі.

На фото можна бачити коробки з SSD Samsung 9100 PRO. Вони призначені для PCIe 5.0 x4, мають формфактор NVMe 2.0 M.2 2280, виробник зазначає швидкість послідовного зчитування до 14 800 МБ/с та запису до 13 400 МБ/с.

Крім коробок з накопичувачами, користувач не навів якихось підтверджень, і не можна точно сказати, що це не хайп. SSD у коробках можна було взяти для фотографії на роботі чи деінде, факт їхньої наявності не говорить про володіння сам собою. Але взагалі це далеко не перший випадок, коли Amazon дозволяє залишити помилкове доставлення, якщо замовник отримав додаткові чи дорожчі товари. Один такий автор новини знає у реальному житті, і він також стосується комп’ютерних компонентів.

VideoCardz нагадує, що у червні 2025 року інший користувач Reddit стверджував, що замовив один SSD Samsung 990 EVO Plus на 2 ТБ і нібито отримав коробку з дев’ятьма накопичувачами. Є й старіше повідомлення, про один Samsung 870 EVO 500 ГБ, замість якого надійшли десять таких. Тож сам факт небаченої щедрості дивний, але можливий.