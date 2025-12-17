Татків помічник: хлопчик розтрощив 50 SSD вартістю $3800, але на цьому історія не закінчилася

Серце карється... / Facebook, Dũng Hoàng

У той час, коли вартість пам’яті “зростає швидше, ніж золото”, цей десятирічний в’єтнамець знищує десятки SSD випробовуванням на вигин. “Насварити його — занадто м’яко”.

Про подію повідомив “найнещасніший тато у світі” у групі Facebook, назва якої, іронічно у цьому випадку, перекладається як “Збирати ПК легко”. Малий навряд полегшив життя тату та решті збиральників комп’ютерів, та відчутно збільшив дефіцит NAND у цій окремій родині.

“Саме тоді, коли ціна на оперативну пам’ять, відеокарти, SSD, процесори зростає навіть швидше, ніж на золото, син вирішує “перевірити міцність” і ламає цілу коробку SSD-накопичувачів свого батька. NVMe SSD на 512 ГБ — приблизно 2 млн донгів, помножені на 50 одиниць. Чесно кажучи, лаяти його — занадто м’яко”.

Оригінальний пост, крім фото накопичувачів, котрі дозволяють оцінити масштаб та характер руйнування, містить також фото малолітнього злочинця з закритим обличчям. Поряд з хлопцем стоїть тонкий кийок, котрий може натякати на нелегку долю вандала.

Твердотілі накопичувачі зігнуті навпіл, нагадуючи банан, деякі з них тріснуті у місці згинання. Навряд цей формфактор сумісний з більшістю обладнання взагалі здатний працювати. Вартість кожного блоку становить приблизно $76 за актуальним обмінним курсом. Множення на 50 дає загальну суму збитків у $3800.

Як стверджує Tom’s Hardware, накопичувачі нагадують модель Samsung PM991a місткістю 512 ГБ у формфакторі M.2 2280. Це OEM-компоненти, які нелегко знайти у роздробу. Журналісти знайшли такі ж на eBay і кажуть, що там вони коштують $60 — що зменшує суму збитків до $3000.

Анонсоване продовження історії ще не настало, але, ймовірно, його варто чекати у Facebook. Як пише видання, деякі SSD могли не отримати пошкодженя доріжок та електроніки, і хтось міг би взятися за їхній аналіз та ремонт, щоб зібрати перегляди. Якщо ж ні, можна відокремити від них цілі чипи NAND.