Новини Пристрої 17.12.2025 comment views icon

Татків помічник: хлопчик розтрощив 50 SSD вартістю $3800, але на цьому історія не закінчилася

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Татків помічник: хлопчик розтрощив 50 SSD вартістю $3800, але на цьому історія не закінчилася
Серце карється... / Facebook, Dũng Hoàng

У той час, коли вартість пам’яті “зростає швидше, ніж золото”, цей десятирічний в’єтнамець знищує десятки SSD випробовуванням на вигин. “Насварити його — занадто м’яко”.

Про подію повідомив “найнещасніший тато у світі” у групі Facebook, назва якої, іронічно у цьому випадку, перекладається як “Збирати ПК легко”. Малий навряд полегшив життя тату та решті збиральників комп’ютерів, та відчутно збільшив дефіцит NAND у цій окремій родині.

“Саме тоді, коли ціна на оперативну пам’ять, відеокарти, SSD, процесори зростає навіть швидше, ніж на золото, син вирішує “перевірити міцність” і ламає цілу коробку SSD-накопичувачів свого батька. NVMe SSD на 512 ГБ — приблизно 2 млн донгів, помножені на 50 одиниць. Чесно кажучи, лаяти його — занадто м’яко”.

Оригінальний пост, крім фото накопичувачів, котрі дозволяють оцінити масштаб та характер руйнування, містить також фото малолітнього злочинця з закритим обличчям. Поряд з хлопцем стоїть тонкий кийок, котрий може натякати на нелегку долю вандала.

Твердотілі накопичувачі зігнуті навпіл, нагадуючи банан, деякі з них тріснуті у місці згинання. Навряд цей формфактор сумісний з більшістю обладнання взагалі здатний працювати. Вартість кожного блоку становить приблизно $76 за актуальним обмінним курсом. Множення на 50 дає загальну суму збитків у $3800.

Як стверджує Tom’s Hardware, накопичувачі нагадують модель Samsung PM991a місткістю 512 ГБ у формфакторі M.2 2280. Це OEM-компоненти, які нелегко знайти у роздробу. Журналісти знайшли такі ж на eBay і кажуть, що там вони коштують $60 — що зменшує суму збитків до $3000.

Татків помічник: хлопчик розтрощив 50 SSD вартістю $3800, але на цьому історія не закінчилася
Наслідки експерименту: SSD гнуться так собі /Facebook, Dũng Hoàng

Анонсоване продовження історії ще не настало, але, ймовірно, його варто чекати у Facebook. Як пише видання, деякі SSD могли не отримати пошкодженя доріжок та електроніки, і хтось міг би взятися за їхній аналіз та ремонт, щоб зібрати перегляди. Якщо ж ні, можна відокремити від них цілі чипи NAND.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Сайт AMD підтверджує Ryzen 7 9850X3D
Відеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 за €4100: споживання 800 Вт, +10% продуктивності та контроль провисання
Мито б'є по збирачах ПК: американцю нарахували $684 за посилку з ретро-деталями на $355
Samsung відмовила у продажі пам’яті сама собі, Galaxy S26 очікує здорожчання
Ця смердюча хімічно активна термопаста пошкоджує процесори та кулери, — розслідування Igor’s Lab
JEDEC розробила стандарт оперативної пам'яті SOCAMM2: LPDDR5X з 9,6 Гбіт/с на контакт
Результати тестів п’яти нових процесорів Intel — від Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Застарілий телефон Samsung коштував власнику життя — не зміг набрати екстрений номер
Користувачі налякані швидким зношенням SSD — драйвери AMD постійно перезаписують журнали
Працівник Apple Сем Сунг змінив ім'я, щоб уникнути насмішок
Доступний 3D V-Cache для AM5: AMD Ryzen 5 7500X3D помічений в магазині
Китай представляє UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій
“Вмикати можна, грати не можна”: AMD Radeon RX 9070 XT отримала “обмежений режим” після оплавлення кабелю
Подивилася на холодильник Samsung і потрапила в лікарню (оновлено) — ймовірно, історія є вигадкою
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
Смартфони Samsung Galaxy не отримували патчів безпеки Google Play з липня 2025 року
Ринок компонентів ПК 2025 Q3: AMD нарощує частку процесорів і дискретних відеокарт
Надія на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung розпочинає масове виробництво GDDR7 3 ГБ зі швидкістю вище 28 Гбіт/с
Наступні відеокарти AMD Radeon: перша інформація з Financial Analyst Day 2025
NVIDIA не постачатиме відеопам’ять партнерам — це виб’є з ринку невеликих виробників відеокарт
Накопичувач SanDisk з загиблого батискафу "Титан" від OceanGate знайдений неушкодженим з фото та відео
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати