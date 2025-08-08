Оце так капелюх: головний атрибут собаки-мема Dogwifhat продали за $800 тис.

Шиба-іну, одягнений у в’язану шапочку, став головним мемом 2019 року. Насправді тваринку звати Ачі, але через створення мемкоїна Dogwifhat вона стала частіше асоціюватись саме з цим прізвиськом. Не секрет, що мемкоїні наразі не такі популярні, як ще рік-два тому. Можливо, з цієї причини власник Ачі вирішив продати на аукціоні головний атрибут свого улюбленця.

Він виставив аксесуар Dogwifhat на продаж за 21,1 млн BTC, що коштує близько $2,46 трлн. Але все ж в’язану шапочку придбали, хоч і не за цю, але все ж величезну суму. Засновник і генеральний директор платформи для запуску мемних монет Bags, відомий як Фінн, заявив, що хоче «повернути шапку спільноті». І виклав за це 6,8 BTC ($792,696).

I’m excited to announce that @BagsApp has made its first acquisition. We’ve acquired a $1B hat for just $0.7M Get ready for what’s coming next. pic.twitter.com/jiOGyar6tq — FINN (@finnbags) August 7, 2025

Аукціон відбувся на платформі Bitcoin ordinals Ordcity. Фінн змагався з двома іншими учасниками торгів, відомими як Gr3g та X:md96178.

Засновник Bags оцінив атрибут Dogwifhat у $1 млрд. Він також стверджує, що купив шапочку, використовуючи комісії, пов’язані з токеном з Bags під назвою Buy the Hat, плюс частину власних грошей. Після успішної ставки Фінн додав шапочку до логотипа Bags. Токен Buy the Hat зріс на 292% і досяг ринкової капіталізації $6,37 млн за 10 годин (а була вона $1,62 млн).

На момент написання dogwifhat (WIF) трохи підріс в ціні — до $0.9578 (+2.66%).