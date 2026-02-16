tradfi
Пентагон використав ШІ Claude для захоплення президента Венесуели

Андрій Шадрін

Автор новин

Американські військові під час секретної операції у Венесуелі застосували ШІ Claude від Anthropic для затримання Ніколаса Мадуро. Модель працювала в тісному поєднанні з аналітичною платформою Palantir Technologies, яка спеціалізується на обробці великих обсягів даних і широко використовується Пентагоном.


Claude використовували на етапах планування висадки та під час активної фази операції для координації дій військових. Це перший відомий випадок, коли ШІ застосовували безпосередньо для управління бойовими діями, тоді як раніше такі моделі переважно обробляли супутникові знімки та розвідувальні дані. Водночас правила Anthropic забороняють використання Claude для насильства, створення зброї або проведення спостереження.

У самій Anthropic відмовилися коментувати, чи використовувалася Claude у конкретній операції, зазначивши, що будь-яке застосування ШІ, як у приватному секторі, так і урядовими органами, регулюється політикою та забезпечує відповідність етичним стандартам. Розгортання ШІ відбулося завдяки партнерству Anthropic із Palantir Technologies, чий софт активно застосовується у військових і федеральних правоохоронних структурах США.

“Ми не можемо коментувати, чи використовувався Claude або будь-яка інша модель ШІ в конкретній операції, засекреченій чи ні. Будь-яке використання Claude — як у приватному секторі, так і в уряді — має відповідати нашим політикам використання, які регулюють способи її застосування. Ми тісно співпрацюємо з партнерами для забезпечення відповідності”, — зазначив представник компанії.

Раніше всередині Anthropic виникали занепокоєння щодо можливого військового використання моделі. Контракт Anthropic із Пентагоном, укладений улітку 2025 року на суму до $200 млн, опинився під питанням через суперечки щодо використання ШІ у бойових операціях. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей раніше публічно висловлював занепокоєння щодо застосування автономного ШІ у летальних місіях.


На тлі співпраці Пентагону з компанією xAI міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що відомство не буде використовувати моделі ШІ, які обмежують можливість ведення військових дій. Разом із тим співзасновники Anthropic раніше працювали в OpenAI, яка разом із Google Gemini брала участь у створенні військових ШІ-платформ. Модифікована версія ChatGPT використовується для аналізу документів, складання звітів і підтримки досліджень.

Паралельно Anthropic співпрацює з урядом Великої Британії, інтегруючи Claude в державний портал gov.uk для надання персоналізованих рекомендацій громадянам. Компанія також залучила $30 млрд у рамках раунду фінансування серії G, що підвищило оцінку Anthropic до $380 млрд. Новий випадок застосування Claude у Венесуелі демонструє перший задокументований випадок використання комерційного ШІ у безпосередньо бойових операціях.

ШІ Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць

Джерело: Wall Street Journal

