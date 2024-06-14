Пентагон подовжив угоду зі SpaceX щодо Starlink для України — ще 6 місяців за $14 млн

Основний контракт тепер діє до 30 листопада і коштує загалом $40 млн.

Пентагон подовжив контракт зі SpaceX Ілона Маска щодо надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців на суму у $14 млн

«Контракт надає доступ до системи Starlink, апаратного забезпечення та підтримки клієнтів на узгоджених умовах», — сказала речниця командування космічних систем Бонні Пойндекстер (через Bloomberg).

Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink для критично важливого зв’язку на фронті, а також для забезпечення потреб цивільного населення. Станом на кінець 2022 року офіційні особи звітували, що Україна отримала 10 000 терміналів Starlink.

Водночас домовленість бентежила Ілона Маска, який того ж року почав погрожувати, що припинить фінансову підтримку Starlink в Україні — через великі витрати для SpaceX. Мільярдер також заявляв, що його супутники не призначені для воєнного використання, і висловлював побоювання щодо «ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни». Приблизно ж тоді Маск опублікував на Twitter власний «мирний план», серед іншого запропонувавши Україні поступитись Кримом та повторно провести референдуми в регіонах, які захопила країна-агресорка.

Зрештою у 2023 році Пентагон підписав окремий контракт зі SpaceX щодо забезпечення послуги супутникового інтернету для України на $23 мільйони, нинішнє подовження збільшує суму угоди до майже $40 млн загалом. Також у Міноборони США є угода з Маском щодо запуску військових супутників.

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