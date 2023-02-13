Кемерон VS Кемерон: “Аватар: Шлях води” та “Титанік” зійшлися у “касовій” боротьбі

Творіння режисера Джеймса Кемерона — другий “Аватар” та “Титанік” наразі змагаються за третє місце у переліку найкасовіших фільмів. Продовження історії про мешканців Пандори має зібрати лише три мільйони, щоб обігнати оскароносний фільм-катастрофу — однак перемогу ускладнює нещодавній старт прокату 3D-версії “Титаніка”.

Вихідними “Аватар: Шлях води” зібрав $25,3 млн, завершивши тиждень із загальною сумою зборів $2,214 млрд. За наступний вікенд фільм міг би досягти третього місця у переліку найкасовіших фільмів, посунувши “Титанік” — однак стрічка, яка лідирувала у рейтингу протягом неймовірних 12 років (поступившись першому “Аватару” та “Месники: Завершення”), схоже, не налаштована так швидко здаватись.

Нині 3D-видання “Титаніка” знову транслюється в кінотеатрах — подія присвячена 25-річчю фільму та Дню всіх закоханих. Стрічка зібрала ще $22,3 млн у всьому світі, збільшивши загальну суму заробітку до $2,217 млрд. Нині він лише на $3 млн випереджає “Аватар: Шлях води”.

“Цей поєдинок, незалежно від результату, демонструє вплив знаменитого режисера Джеймса Кемерона на дух часу в демонстрації кінематографічної актуальності та домінування касових зборів для багатьох поколінь”, — каже аналітик Comscore Пол Дергарабедян.

Хай там як, наразі три режисерські роботи Кемерона перебувають у четвірці найкасовіших фільмів: перше місце у “Аватара” 2009 року ($2,92 млрд); друге мають “Месники: Завершення” від Marvel і Disney ($2,8 млрд); третє поки-що у “Титаніка”, а четверте займає “Шлях води”.

“Супер Майк: Останній танець” дебютував у Північній Америці з $8,2 млн, але другий “Аватар” та “Титанік” не сильно відставали — із $6,9 млн та $6,4 млн відповідно.

У міжнародному прокаті “Аватар: Шлях води” зібрав ще понад $18 млн — $1, 567 млрд загалом. “Титанік” зібрав $15,9 млн, підвищивши міжнародний заробіток до $1,551 млрд.

Джерело: THR