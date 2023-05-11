YouTube почав блокувати блокувальників реклами — нова експериментальна функція обмежує відтворення відео та «‎пропонує» передплату Premium

YouTube почав експериментувати з новою «пікантною» функцією — при виявленні увімкненого блокувальника реклами вона обмежує перегляд відео на платформі у браузері та відповідним Pop-Up (скриншот вище) інформує, що «Блокувальники реклами на YouTube заборонені». Щоб продовжити перегляд контенту, потрібно вибрати один з двох варіантів — дозволити рекламу або придбати передплату YouTube Premium.

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На нововведення серед перших звернули увагу на Reddit, після чого представник YouTube підтвердив, що наразі команда відеосервісу експериментує з цією функціональністю.

З огляду на відсутність великої кількості скарг у соцмережах, можна припустити, що наразі YouTube тестує цю функціональність з дуже обмеженим колом користувачів. Це може бути лише початком перед ширшим тестуванням.

YouTube регулярно експериментує з різними новими функціями, а потім приймає остаточно рішення про запуск чи відмовляється від ідеї. Відмова від показу дизлайків свого часу також почалася з експерименту. З іншого боку, є не менше прикладів, коли YouTube відмовлявся від тої чи іншої суперечливої ідеї, наприклад, як з обмеженням якості 4К передплатою YouTube Premium. Поки невідомо, чи планує Google впроваджувати більш рішучі заходи з протидії використанню блокувальників реклами на YouTube.

Це далеко не вперше Google шкодить блокувальникам реклами — з нещодавніх спроб можна пригадати перехід на Chrome Manifest V3, який після критики перенесли на 2024 рік. Ця нова дрібна капость більше схожа на промо YouTube Premium — після того, як у 2022 році була взята планка 80 млн платних передплатників Google пообіцяла у 2023-му докладати більше зусиль у цьому напрямі. А ще можна пригадати, що рекламні доходи YouTube падають вже третій поспіль квартал, а кількість реклами у Gmail, Play Store та інших “безплатних” сервісах Google останнім часом стрімко збільшується (1 та 2).