Перша леді Бразилії судитиметься з Ілоном Маском — через злам акаунту в X/Twitter

Хакер опублікував низку образливих мізогінних повідомлень з її сторінки.

Як повідомляє Reuters, перша леді Бразилії Розанджела Лула да Сілва заявила у вівторок, що подасть до суду на платформу соціальних мереж X, яка належить Ілону Маску, після того, як минулого тижня зламали її обліковий запис.

Хакер увійшов в обліковий запис Розанджели та опублікував кілька образливих повідомлень — у тому числі в сторону неї та її чоловіка, президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви, а також загалом проти жінок. Перша леді також закликала країну регулювати платформи соціальних мереж і зазначила, що вони повинні нести відповідальність за дії своїх користувачів.

Її чоловік тим часом погодився, що регулювання соціальних медіа потрібне в усьому світі, але сказав, що з цим виникатимуть складнощі.

«‎Це виклик — знати, як ми можемо впоратися з цим, не запроваджуючи цензуру», — сказав Луїз Інасіо Лула да Сілва, який обіймав пост президента з 2003 по 2010, та був знову обраний президентом після загальних виборів у Бразилії у 2022-му. «Я знаю, що Європейський Союз уже ввів певне регулювання. Нам доведеться дуже уважно стежити за тим, що роблять Сполучені Штати, а також Китай».

Два місяці тому соцмережа Маска отримала попередження від ЄС щодо поширення дезінформації про Ізраїль та ХАМАС, а нині регулятори розпочали розслідування й отримали повноваження «вжити примусових заходів‎». Зрештою за порушення, згідно із Законом про цифрові послуги ЄС, X може отримати штраф у розмірі до 6% від річного доходу, або навіть попрощатись із роботою у блоці.