Перше фото уламків батискафа «Титан» від OceanGate та обставини катастрофи — у США почався публічний розгляд

Під час відкритих слухань берегової охорони США стали відомі нові жахливі подробиці катастрофи підводного судна «Титан», яка сталася в червні минулого року.

П’ятнадцять місяців тому невеликий батискаф занурився у воду Атлантики, щоб відвідати корабельну аварію Титаніка на глибині майже 4 км під поверхнею. Під час подорожі підводний «Титан» зазнав аварії, смертельної для всіх п’ятьох людей на борту.

Більш ніж через рік берегова охорона показала перше зображення затонулого батискафа у вигляді скриншота відео, знятого дистанційно керованим глибоководним безпілотним апаратом. Безпілотник помітив хвостовий конус «Титана» та інші його уламки 22 червня, через чотири дні після його зникнення та за день до офіційного оголошення про втрату апарата.

Зображення є моторошним нагадуванням про небезпеку, в якій перебував екіпаж у подібній подорожі. Голова компанії OceanGate Стоктон Раш протягом багатьох років ігнорував питання безпеки та використовував юридичні погрози проти критиків проєкту — що й привело до його власної загибелі на борту «Титана».

Слухання були першими заходом, на якому офіційні особи розповіли подробиці катастрофи. Раніше Берегова охорона США виявила виняткову кількість проблем судна: 70 з них у 2021 році та 48 додаткових у 2022 році. Експерти вказали на кілька недоліків конструкції, деякі з них були наслідками економії OceanGate — включно з його формою пігулки, яка не відповідає галузевому стандарту кулі.

Стоктон Раш також одного разу похвалився використанням простроченого вуглецевого волокна, яке було куплено у нині проблемного аерокосмічного підрядника Boeing. Відтоді експерти критикували цей матеріал як поганий вибір для глибоководного судна, оскільки вуглецеве волокно з часом слабшає.

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Менш ніж за місяць до аварії «Титана» був знайдений «частково затонулим» через кілька днів після запуску у межах випробувань. За кілька днів до смертельної аварії пасажири, які виконували іншу місію отримали удари об стіни корпусу.

Досі точно невідомо про причину руйнування корпусу «Титана». Але минулі слухання, які відбулися у понеділок, 16 вересня, були лише початком двотижневого публічного розгляду справи, який обіцяє більше подробиць.

Джерела: The New York Times, The Byte

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